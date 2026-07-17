Cum alegi ochelarii de soare cu protecție UV reală: Secretul de pe etichetă

Majoritatea oamenilor aleg ochelarii de soare după cum le stau pe față, nu după protecția pe care o oferă — deși rolul lor principal nu este cel estetic, ci acela de a proteja ochii de radiațiile ultraviolete. O pereche de ochelari fără filtru UV real poate fi, contraintuitiv, mai periculoasă decât lipsa oricăror ochelari, motiv pentru care merită să știi exact ce să cauți înainte de cumpărare.

De ce contează, de fapt, protecția UV

Radiațiile ultraviolete se împart în UVA și UVB, ambele capabile să afecteze structurile oculare pe termen lung — de la cataractă și pterigion, până la degenerescența maculară și keratita actinică. Expunerea cumulativă este cheia problemei: nicio zi la plajă, luată separat, nu produce aceste afecțiuni, dar ani de expunere neprotejată cresc semnificativ riscul. Copiii sunt și mai vulnerabili, pentru că structurile lor oculare nu sunt complet dezvoltate, iar cristalinul lasă să treacă mai multă radiație UV spre retină.

Un mecanism esențial de înțeles: pupila se contractă în lumină puternică, tocmai ca mecanism de apărare, dar se dilată atunci când lumina scade — inclusiv atunci când porți lentile închise la culoare, fără filtru UV. Practic, o lentilă întunecată, dar necertificată, păcălește ochiul să creadă că are nevoie de mai puțină protecție, permițând unei cantități și mai mari de radiații UV să ajungă la retină decât dacă nu ai purta deloc ochelari.

Ce trebuie să cauți pe etichetă

Cel mai important criteriu, înaintea oricărui aspect estetic, este marcajul UV400 sau textul „100% UV protection". UV400 înseamnă că lentila blochează radiațiile cu lungime de undă de până la 400 de nanometri — practic, întreg spectrul UVA și UVB dăunător ochilor.

Pe lângă acest marcaj, orice pereche de ochelari de soare vândută legal în Uniunea Europeană trebuie să aibă simbolul CE, ștanțat de regulă pe interiorul unuia dintre brațe, care atestă conformitatea cu standardul european EN ISO 12312-1:2022 pentru ochelari de soare fără prescripție medicală. Absența acestui marcaj, sau un marcaj care se șterge la prima atingere, este un semnal clar că produsul nu respectă normele europene de siguranță.

Categoria filtrului (0-4) — nu se confundă cu protecția UV

Pe brațul ochelarilor apare de regulă și un număr de la 0 la 4, care indică categoria de filtru solar — cât de mult din lumina vizibilă blochează lentila, nu cât de bine protejează împotriva razelor UV. Cele două lucruri sunt criterii diferite, iar confuzia dintre ele este una dintre cele mai frecvente greșeli la cumpărare:



Categoria 0 — filtrare 0-19% din lumina vizibilă; practic fără protecție solară reală, frecvent la ochelari „fashion" sau de interior.

Categoria 1 — filtrare ușoară (20-56%); potrivită pentru zile înnorate, insuficientă pentru soare direct.

Categoria 2 — filtrare medie (57-81%); uz general, soare moderat.

Categoria 3 — filtrare ridicată (82-92%); recomandată pentru soare puternic, plajă, drumeții — cea mai bună alegere pentru majoritatea situațiilor de vară.

Categoria 4 — filtrare foarte ridicată (peste 92%); exclusiv pentru altitudini mari, zăpadă sau condiții extreme. Este ilegal și periculos să conduci cu ochelari din categoria 4, din cauza vizibilității mult prea reduse.



De ce culoarea lentilei nu e un indicator de protecție

Una dintre confuziile cele mai răspândite este ideea că lentilele mai închise oferă automat protecție mai bună. Nu este adevărat — culoarea influențează percepția vizuală și contrastul, nu neapărat nivelul de protecție UV. Lentilele gri sau gri-verzui păstrează percepția culorilor cât mai aproape de realitate; cele maro sau ambră cresc contrastul; iar cele galbene sunt folosite adesea pentru condus pe timp de noapte sau ceață, tocmai pentru că elimină lumina albastră fără să întunece prea mult imaginea. Poți avea, la fel de bine, o lentilă deschisă la culoare cu protecție UV400 completă și o lentilă complet neagră, fără niciun filtru UV real — motiv pentru care nuanța nu ar trebui folosită niciodată ca reper de siguranță.

Forma ramei contează mai mult decât pare

Lentilele mici lasă lumina să pătrundă lateral, chiar dacă blochează radiația din față. Ramele mari, mai ales modelele de tip „wraparound" (care acoperă și zona laterală a ochilor), oferă protecție mai completă, blocând expunerea din toate direcțiile — un aspect relevant mai ales la plajă sau munte, unde lumina se reflectă puternic din mai multe unghiuri.

Polarizarea — un plus, nu un substitut pentru protecția UV

Lentilele polarizate reduc reflexia luminii de pe suprafețe precum apa, zăpada sau asfaltul, îmbunătățesc claritatea vederii în lumină puternică și reduc oboseala oculară — utile mai ales pentru condus sau sporturi acvatice. Polarizarea nu este însă echivalentă cu protecția UV: o pereche de ochelari poate fi polarizată fără să aibă filtru UV real, motiv pentru care cele două caracteristici trebuie verificate separat pe etichetă.

De ce contează sursa de la care cumperi

Ochelarii cumpărați de pe plajă, de la tarabe stradale sau din surse neautorizate sunt greu sau imposibil de verificat — mulți nu au certificare reală, iar unii au lentile închise la culoare fără niciun filtru UV, exact combinația cea mai riscantă. Cea mai sigură variantă rămâne achiziția dintr-o optică autorizată sau de la un magazin de încredere, unde poți cere, la nevoie, declarația de conformitate a produsului. Pentru purtătorii de ochelari cu dioptrii, opticile pot monta lentile corectoare cu filtru UV400 direct în rame de soare — nu este nevoie să alegi între a vedea bine și a fi protejat.