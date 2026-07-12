Eclipsa totală de Soare, 12 august 2026. NASA avertizează asupra riscurilor pentru sănătate

Totodată, agențiile spațiale îi încurajează pe pasionații de astronomie să participe la proiecte de tip „citizen science”, contribuind la colectarea de date în timpul fenomenului.

Avertisment NASA

Specialiștii NASA recomandă ca eclipsa să fie observată exclusiv cu ochelari certificați sau cu vizoare solare speciale. De asemenea, aceștia spun că ochelarii de eclipsă nu trebuie utilizați împreună cu dispozitive optice, precum camere foto, telescoape sau binocluri.

Razele Soarelui sunt concentrate atunci când trec prin astfel de instrumente, iar această intensificare poate deteriora filtrul de protecție al ochelarilor sau al vizorului solar și poate provoca leziuni oculare grave.

Experimente științifice

În timpul eclipsei totale de Soare din luna august 2026, cercetătorii vor desfășura mai multe experimente pentru a analiza efectele fenomenului asupra atmosferei și a obține noi imagini ale coroanei solare.

Printre proiectele anunțate se numără lansarea unor baloane de mare altitudine echipate cu aparatură de observație care vor surprinde atât eclipsa, cât și deplasarea umbrei Lunii pe suprafața Pământului.

Unul dintre obiectivele misiunii este reproducerea celebrului experiment realizat în 1919, când observațiile efectuate în timpul unei eclipse totale au confirmat teoria relativității generale formulată de Albert Einstein, demonstrând că gravitația Soarelui poate devia lumina provenită de la stele îndepărtate.

Organizatorii îi încurajează și pe pasionații de astronomie să se implice în activități de tip „citizen science”. Participanții pot construi instrumente simple pentru măsurarea modificărilor produse în atmosferă în timpul întunecării temporare a cerului.

Reprezentanții Agenției Spațiale Europene (ESA) subliniază că astfel de evenimente reprezintă o oportunitate de a apropia publicul de cercetarea spațială și de a stimula interesul pentru știință în rândul noilor generații.

„Folosim momente ca acesta pentru a aduce știința și tehnologia spațială mai aproape de societate, pentru a inspira generațiile viitoare și pentru a reuni oamenii prin entuziasmul descoperirii”, a declarat Carole Mundell, director pentru Știință în cadrul Agenției Spațiale Europene, potrivit cnn.com.