Moarte misterioasă a modelului taiwanez Iris Hsieh într-un hotel din Malaezia. Cântărețul Namewee, acuzat de droguri și implicat în scandalul șocant

Moartea misterioasă a modelului taiwanez Iris Hsieh: anchetă în desfășurare în Malaezia

Modelul și influencerița taiwaneză Iris Hsieh, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă într-un hotel din Malaezia, în circumstanțe neelucidate. Potrivit publicației HK01, poliția malaeziană a primit, în după-amiaza zilei de 30 octombrie, un apel care anunța că o femeie din Taiwan fusese descoperită inconștientă într-o cameră de hotel.

Când autoritățile au ajuns la fața locului, tânăra a fost găsită într-o cadă de baie, înfășurată într-un prosop alb, fără semne vitale. În apropiere, polițiștii au descoperit nouă pastile albastre, suspectate a fi droguri sau stimulente sexuale.

Fără urme de violență. Corpul, trimis la autopsie

Potrivit anchetei preliminare, pe corpul lui Iris Hsieh nu existau urme vizibile de violență, iar cauza exactă a morții rămâne necunoscută. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Spitalul General Kuala Lumpur pentru autopsie. Poliția tratează cazul drept moarte subită, în așteptarea rezultatelor medico-legale.

Cântărețul Namewee, prezent la fața locului

Surse citate de HK01 afirmă că artistul malaezian Namewee, în vârstă de 42 de ani, se afla la fața locului în momentul tragediei. El le-a spus polițiștilor că a întreținut relații sexuale cu Iris Hsieh în aceeași zi, iar ulterior femeia a mers la baie.

„Nu am auzit niciun sunet de apă. Când am verificat, era inconștientă în cadă și am încercat să-i fac resuscitare”, ar fi declarat artistul, potrivit presei locale.

Droguri, arest și acuzații respinse

Ulterior, Namewee a fost arestat în baza Legii drogurilor periculoase din 1952 pentru posesie și consum de substanțe interzise, însă a fost eliberat pe cauțiune. Ancheta sugerează că cei doi ar fi consumat droguri și ar fi avut relații sexuale înainte de moartea modelului.

Procesul este programat să înceapă pe 8 decembrie.

Pe 2 noiembrie, artistul a publicat un mesaj pe Instagram, negând orice acuzație de consum sau posesie de droguri. „Am rămas tăcut cât timp cazul a fost în anchetă”, a scris Namewee, adăugând că „informațiile apărute în presă sunt false”.

De la asistentă medicală la star online

Înainte de a deveni o figură publică, Iris Hsieh a lucrat ca asistentă medicală în Taiwan. Ulterior, s-a orientat spre modelling, streaming și conținut video pe platforme online, adunând peste un milion de urmăritori.

Datorită aspectului său fizic, ea a fost poreclită de internauți „zeița facultății de asistență medicală”, postând adesea fotografii provocatoare pe rețelele sociale.

Namewee, un artist controversat

Născut Wee Meng Chee în 1983, în Johor, Malaezia, Namewee este cântăreț, rapper, compozitor și regizor. Artistul este cunoscut pentru amestecul său de hip-hop, pop și muzică folk cu mesaje sociale, deseori controversate.

A devenit celebru în 2007 cu piesa „Negarakuku”, iar ulterior a colaborat cu cântărețul Wang Leehom pentru melodia „Stranger in the North”. Lucrările sale au atras adesea atenția publicului prin abordarea directă a subiectelor politice și culturale, potrivit MSN.