7 parfumuri bărbătești perfecte pentru vară. Aromele care inspiră prospețime și eleganță

De la note de bergamotă și neroli până la acorduri marine și tonuri verzi, aceste parfumuri sunt considerate printre cele mai inspirate alegeri pentru bărbații care vor să miroasă elegant în sezonul estival.

7. Hermès, H24 Eau de Toilette

Hermès H24 este un parfum modern, cu accente verzi și metalice subtile, care se diferențiază de clasicele arome citrice. Compoziția sa oferă o senzație de prospețime urbană și rafinament discret.

Este o alegere potrivită pentru birou, întâlniri de afaceri sau ieșiri de seară, datorită caracterului său elegant și echilibrat.

6. Maison Margiela, Replica Sailing Day

Inspirat de atmosfera unei zile petrecute pe mare, Sailing Day aduce în prim-plan note marine, minerale și aerisite. Aroma evocă briza oceanului și prospețimea unei vacanțe la malul mării.

Parfumul este ideal pentru concedii, escapade de weekend și zilele călduroase de vară.

5. Acqua di Parma, Colonia

Considerat un adevărat clasic italian, Acqua di Parma Colonia combină citricele cu note aromatice și accente elegante, într-o formulă care a rămas actuală de-a lungul deceniilor.

Este alegerea perfectă pentru bărbații care apreciază stilul discret și rafinat, fiind potrivit atât pentru ținutele casual, cât și pentru cele elegante.

4. Chanel, Allure Homme Sport Cologne

Acest parfum reușește să îmbine prospețimea citrică cu eleganța specifică brandului Chanel. Rezultatul este o aromă energică, versatilă și ușor de purtat în orice moment al zilei.

Este recomandat pentru activitățile zilnice, zilele toride petrecute în oraș și întâlnirile informale.

3. Tom Ford, Neroli Portofino

Inspirat de celebra stațiune italiană Portofino, acest parfum este construit în jurul notelor de neroli și citrice mediteraneene. Aroma sa luminoasă și sofisticată transmite instantaneu senzația unei vacanțe exclusiviste.

Datorită personalității sale puternice, este potrivit în special pentru serile de vară și evenimentele speciale.

2. Dior, Homme Cologne

Minimalist și extrem de proaspăt, Dior Homme Cologne este una dintre cele mai apreciate alegeri pentru temperaturile ridicate. Notele sale de citrice oferă o senzație de curățenie și lejeritate care persistă pe parcursul zilei.

Este recomandat pentru utilizarea zilnică, mediul office și perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

1. Le Labo, Bergamote 22

Pentru mulți pasionați de parfumerie, Bergamote 22 reprezintă una dintre cele mai reușite creații fresh pentru sezonul cald. Bergamota este completată de note lemnoase și moscate, care îi oferă profunzime și o persistență remarcabilă.

Versatil și sofisticat, acest parfum poate fi purtat atât ziua, cât și seara, fiind considerat o alegere excelentă pentru cei care își doresc o semnătură olfactivă distinctă.

Cum alegi parfumul potrivit pentru vară?

Specialiștii recomandă parfumurile cu note citrice, marine, verzi sau aromatice deoarece acestea se comportă mai bine în condiții de temperatură ridicată. În schimb, aromele foarte dulci, orientale sau intens condimentate sunt mai potrivite pentru sezonul rece.

Pentru utilizarea de zi cu zi, Dior Homme Cologne și Chanel Allure Homme Sport Cologne sunt printre cele mai versatile opțiuni. Cei care preferă aromele marine pot opta pentru Maison Margiela Replica Sailing Day, în timp ce iubitorii stilului clasic italian vor aprecia Acqua di Parma Colonia, notează citymagazine.si.

În topul recomandărilor pentru vara aceasta se află însă Le Labo Bergamote 22, un parfum care reușește să combine prospețimea, eleganța și originalitatea într-o formulă apreciată la nivel internațional.

Cea mai bună alegere: Le Labo, Bergamot 22

Cea mai curată selecție: Dior, Homme Cologne

Cea mai marină selecție: Maison Margiela, Replica Sailing Day

Cea mai clasică alegere: Acqua di Parma, Colonia

Cea mai luxoasă alegere: Tom Ford, Neroli Portofin

