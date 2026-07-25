Secret asiatic: Apa de orez face furori în beauty

Nu, nu îți va șterge zece ani de pe chip peste noapte și nici nu înlocuiește crema cu protecție solară, tratamentele dermatologice sau un stil de viață sănătos. Dar poate fi un ingredient simplu și ieftin, numai bun atunci când tenul pare obosit, tern sau ușor iritat.

Și partea cea mai simpatică este că probabil ai deja tot ce îți trebuie în bucătărie.

De ce este atât de lăudată apa de orez

Apa de orez conține amidon și cantități mici de compuși proveniți din bobul de orez. Aplicată pe piele, poate avea un efect calmant și poate lăsa tenul mai fin și mai plăcut la atingere.

Cu utilizare constantă, unele persoane observă că pielea pare:

mai luminoasă;

mai netedă;

mai puțin iritată;

mai hidratată;

mai uniformă ca aspect.

Rezultatele diferă însă de la un ten la altul. Așa că nu transforma baia într-un laborator și nu aplica din prima cinci măști deodată. Începe cu varianta cea mai simplă.

1. Cuburi de gheață cu apă de orez pentru un ten proaspăt

Ai pori vizibili și dimineața te uiți în oglindă cu expresia „cine a dormit doar patru ore”? Cuburile de gheață cu apă de orez pot da pielii un aspect mai proaspăt și mai tonic.

Ai nevoie de:

2 linguri de orez crud; o cană cu apă.

Cum le prepari:

Spală bine orezul, apoi lasă-l la înmuiat în apă timp de una-două ore. Strecoară lichidul, toarnă-l într-o tavă pentru cuburi de gheață și pune-l la congelator.

Dimineața, învelește un cub într-un tifon sau într-un șervețel moale și plimbă-l ușor pe față, fără să insiști prea mult într-un singur loc.

Efectul rece poate face pielea să pară temporar mai fermă, iar tenul capătă imediat un aer mai odihnit.

2. Toner cu apă de orez pentru piele luminoasă

Aceasta este, probabil, cea mai simplă variantă de introdus în rutina zilnică.

Ai nevoie de:

2 linguri de orez crud; 2 căni cu apă.

Cum îl prepari:

Spală orezul, apoi fierbe-l aproximativ 10 minute. Strecoară apa și las-o să se răcească complet. Toarn-o într-o sticlă curată, de preferat cu pulverizator.

Folosește tonerul după curățarea tenului, dimineața sau seara. Îl poți aplica și cu o dischetă demachiantă.

Tenul poate părea mai calm, mai neted și ceva mai luminos. Exact genul de efect care te face să spui: „Bine, poate nu am dormit opt ore, dar măcar nu se vede.”

Păstrează lichidul la frigider și folosește-l în cel mult două-trei zile. Dacă își schimbă mirosul sau aspectul, îl arunci fără negocieri.

3. Mască cu apă de orez, iaurt și turmeric pentru pete

Pentru un ten cu aspect neuniform, poți încerca o mască simplă cu apă de orez, iaurt și foarte puțin turmeric.

Ai nevoie de:

2 linguri de apă de orez; jumătate de linguriță de turmeric; o lingură de iaurt simplu.

Amestecă ingredientele până obții o pastă. Aplică un strat subțire pe față și lasă masca să acționeze 10-15 minute, apoi clătește cu apă călduță.

Iaurtul poate avea un efect delicat de exfoliere, iar turmericul este folosit frecvent în măștile cosmetice pentru aspectul luminos al pielii.

Totuși, nu te entuziasma prea tare cu turmericul. Pune o cantitate mică, altfel riști să obții nu „glass skin”, ci „curry skin”.

Folosește masca o dată pe săptămână și testeaz-o mai întâi pe o zonă mică.

4. Pastă de orez cu vitamina E pentru ten uscat

Dacă pielea ta este uscată și pare lipsită de elasticitate, poți încerca o mască mai hrănitoare.

Ai nevoie de:

o lingură de orez fiert și pasat; 3-4 picături de vitamina E cosmetică.

Pasează orezul până obții o pastă fină, apoi adaugă vitamina E. Aplică pe față, lasă aproximativ 15-20 de minute și clătește bine.

Masca poate lăsa pielea mai moale și mai confortabilă. Nu șterge ridurile ca prin magie, dar poate face liniile fine mai puțin vizibile temporar, mai ales dacă acestea sunt accentuate de deshidratare.

Tenul gras sau predispus la acnee ar trebui să folosească vitamina E cu prudență, deoarece poate fi prea grea pentru unele persoane.

5. Orez, lapte și miere pentru hidratare

Această combinație este potrivită mai ales pentru tenul normal sau uscat.

Ai nevoie de:

o lingură de orez fiert și pasat; o lingură de lapte; o linguriță de miere.

Amestecă ingredientele, aplică masca pe față și las-o să acționeze 15 minute. Clătește cu apă călduță și continuă cu crema ta obișnuită.

Pielea poate rămâne mai fină, mai suplă și cu acel aspect plin și hidratat pe care îl admirăm în reclame, unde nimeni nu pare să aibă pori, facturi sau nopți nedormite.

La ce să fii atentă

Chiar dacă este un ingredient natural, apa de orez nu este automat potrivită pentru orice ten.

Testează produsul pe o porțiune mică de piele înainte de folosire. Nu îl aplica pe zone iritate, pe răni sau imediat după exfolieri puternice. Dacă apar usturimi, roșeață ori mâncărime, clătește și renunță la el.

Și, foarte important, apa de orez nu înlocuiește protecția solară. Pentru prevenirea petelor și a îmbătrânirii premature, crema cu SPF rămâne prietena pe care nu ar trebui să o ignori.

Un mic ritual de răsfăț, aproape gratis

Apa de orez nu este o poțiune magică și nici un înlocuitor pentru tratamentele recomandate de dermatolog. Dar poate fi un mic truc simpatic, ieftin și relaxant pentru zilele în care pielea are nevoie de puțină atenție.

În loc să o torni direct în chiuvetă, o poți transforma într-un toner, o mască sau un tratament răcoritor. Uneori, ritualurile simple sunt exact cele pe care ajungi să le păstrezi cel mai mult.