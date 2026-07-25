RO-ALERT în Tulcea, în toiul nopții. Locuitorii, avertizați să se adăpostească din cauza riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Este al doilea mesaj RO-ALERT transmis populației din Tulcea în decursul aceleiași nopți, semn că autoritățile au monitorizat permanent evoluția situației și au considerat necesară avertizarea repetată a locuitorilor din zonele vizate.

Mesajul transmis prin RO-ALERT

În notificarea primită pe telefoanele mobile, autoritățile au informat populația că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au cerut respectarea măsurilor de protecție.

Mesajul transmis a fost următorul:

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul locuinței, departe de geamuri și de pereții exteriori. Durata estimată: 90 de minute.”

Autoritățile au subliniat că recomandările au caracter preventiv și urmăresc reducerea riscurilor pentru populație în eventualitatea producerii unor incidente.

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Al doilea RO-ALERT emis în aceeași noapte

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-ALERT transmis în interval de câteva ore locuitorilor din Tulcea. Emiterea succesivă a alertelor arată că instituțiile responsabile au urmărit în timp real evoluția situației și au actualizat măsurile de informare în funcție de riscurile identificate.

Sistemul RO-ALERT este utilizat în astfel de situații pentru a transmite rapid avertizări către populație, astfel încât oamenii să poată lua măsuri de autoprotecție înainte de apariția unui pericol iminent.

Ce trebuie să facă populația în timpul unei alerte

În cazul primirii unui mesaj RO-ALERT privind posibile obiecte căzute din spațiul aerian, autoritățile recomandă ca persoanele aflate în zonele vizate să rămână în spații închise, preferabil în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. Dacă acestea nu sunt disponibile, cea mai sigură opțiune este rămânerea în interiorul locuinței, într-o încăpere aflată la distanță de ferestre și de pereții exteriori.

Locuitorii sunt sfătuiți să urmărească în permanență informațiile oficiale transmise de autorități și să respecte toate recomandările până la expirarea perioadei de avertizare. În cazul alertei emise în Tulcea, durata estimată a măsurilor de precauție a fost de 90 de minute, timp în care populația a fost îndemnată să evite deplasările în aer liber și să își păstreze calmul.

Agerpres