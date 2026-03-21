Tendințe în manichiură, 2026: Revenirea formelor geometrice

Vizibile tot mai frecvent pe platformele online, precum Instagram și TikTok, acestea marchează o schimbare de direcție în preferințele pentru manichiură, unde forma devine la fel de importantă ca nuanța sau designul.

Legătura dintre formă și personalitate

Specialiștii din domeniu subliniază că revenirea unghiilor pătrate nu este întâmplătoare, făcând parte dintr-un ciclu al tendințelor. După ani dominați de forme rotunjite sau migdalate, liniile drepte și colțurile bine definite revin în forță.

„Unghiile pătrate sunt riguroase, elegante și transmit o atitudine clară. Nu sunt o alegere banală, ci una care definește stilul persoanei care le poartă”, explică Roxana Bența, nail artist.

Forma pătrată nu avantajează orice tip de mână. Potrivit specialiștilor, aceasta se potrivește cel mai bine persoanelor cu degete lungi și subțiri, unde liniile drepte creează un echilibru vizual.

Variante moderne: de la „squoval” la forme statement

În 2026, tendința include atât variantele clasice, cât și reinterpretări moderne. Formele „squoval” – o combinație între pătrat și oval – sunt preferate pentru un look mai natural, în timp ce unghiile pătrate lungi rămân o opțiune îndrăzneață.

Acestea sunt adesea asociate cu nuanțe minimaliste, pasteluri sau tonuri închise, precum verde smarald, burgundy sau ciocolatiu. Finisajele lucioase și metalice contribuie la accentuarea formei și la obținerea unui aspect modern.

Un trend alimentat de nostalgie

Revenirea unghiilor pătrate este strâns legată de tendința generală de reîntoarcere la estetica anilor trecuți. Pe rețelele sociale circulă tot mai des conceptul „2026 is the new 2016”, care reflectă dorința de a readuce în actualitate stiluri populare din trecut.

Deși inspirate din acea perioadă, unghiile pătrate din prezent vin cu ajustări subtile: colțuri ușor rotunjite și o paletă cromatică mai rafinată.

Vedetele adoptă trendul

Tendința este susținută și de aparițiile din lumea celebrităților. La Golden Globes 2026, Selena Gomez a atras atenția cu o manichiură pătrată, neagră, realizată de manichiuristul Tom Bachik, potrivit medicool.ro.