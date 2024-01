Fiica Elenei Lasconi a anunțat că este o „mândră bisexuală”, chiar pansexuală. Ce este pansexualitatea?

„Începând de astăzi nu mai sunt (doar) o „aliată LGBTQ+” aici pe Instagram.

Sunt o bisexuală mândră care a iubit mulți bărbați, femei și persoane non-binare minunate până acum. Aș spune că sunt „pansexuală”, dar nu-mi place la fel de mult steagul. Spoiler alert, putem alege”, a scris fiica Elenei Lasconi, pe Instagram.

Potrivit DC News, pansexualitatea este atracția romantică, emoțională și/sau sexuală față de oameni, indiferent de sexul acestora. Oamenii cu orice identitate de gen se pot identifica drept pansexuali. Unii oameni folosesc termenii „bisexual” și „pansexual” în mod interschimbabil, dar există unele distincții între cele două.

Pansexualitatea și bisexualitatea sunt similare, dar nu chiar la fel. Pansexualitatea este mai largă decât bisexualitatea, iar persoanele care se identifică ca pansexuale pot fi atrase de oameni de toate genurile.

Oana Lasconi, după cearta cu mama ei: Nu trebuia să fac declarații când emoția era la maxim

Oana Lasconi a devenit cunoscută în spațiul public după ce și-a judecat mama, pe Instagram, în urma unui interviu unde Elena Lasconi se mândrea că a votat „DA” la Referendumul pentru Familie.

”Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi acum multe ore, însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat da la referendumul ”Coaliția pentru Familie” pentru a susține așa-zisa familie tradițională, între un bărbat și o femeie.

Nu pot să descriu durerea pe care o simt, nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități.

Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată, nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă” a spus fiica Eleni Lasconi, Oana, într-un video postat pe Instagram. Ea a adăugat atunci: ”nu am cuvinte... nu am cuvinte!”.

La câteva zile distanță, fiica primarului din Câmpulung Muscel a declarat, tot pe Instagram, că regretă modul în care s-a exprimat inițial.

„Este o lecție destul de dură pentru mine. Regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim. Regret felul și modul în care am făcut-o.

Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine, dar o lecție pe care vă jur ca am învățat-o.

Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar, și anume că avem foarte, foarte mult de muncă – homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet”, a susținut Oana Lasconi.

Ce este pansexualitatea?

Pansexualitatea sau omnisexualitatea este atractia sau dorinta sexuala, iubirea romantica ori atracția emotionala față de persoane de toate felurile, indiferent de gen, nationalitate, conditie sociala ori religie.

Pansexualii sunt adeptii acestui curent, ei nedefinindu-si sexualitatea, ba mai mult, considera ca intre sexualitate si gen (masculin-feminin) nu exista mari diferente. Pansexualii sunt atrasi de romantism, emotii, empatii si pot percepe diverse forme de atractie pentru ambele sexe. De regula sunt interesati de transsexuali, lesbiene si persoane cu un fizic/fizionomie intersexe.

Pentru pansexuali, genul nu are nici o relevanta, fiind complet nesemnificativ.

Conceptul de pansexualitate respinge deliberat existenta celor doua genuri (masculin si feminin) iar pansexualii sunt deschisi pentru relatii cu persoanele care nu se identifica deloc cu clasificarea intre a fi femei sau barbati.

Etimologie

Prefixul „pan” vine din greaca antica si inseamna „toate”, „fiecare” sau „intregul”, „omni” vine din latina si se traduce prin „omniprezent”, „peste tot”. „Pansexual” este un derivat din cuvântul „pansexualism” (aparut in 1917) şi defineste individul pentru care „instinctul sexual joacă un rol principal în toate activitățile umane, mentale și fizice„. Cuvântul „pansexual” se pare că a fost rostit pentru prima oara de Sigmund Freud – medic neuropsihiatru austriac, fondatorul scolii de psihanaliza.