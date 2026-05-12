Floarea națională a României, în topul vânzărilor de primăvară

Datele din industrie arată că, odată cu intrarea în sezon, comenzile care includ bujori cresc semnificativ, iar clienții sunt dispuși să aloce bugete mai mari pentru buchete și aranjamente premium. Comercianții observă că aceste flori nu sunt cumpărate, de regulă, individual, ci integrate în compoziții elaborate, adesea alături de alte specii de sezon.

Simbolul bujorului

Bujorii au devenit, astfel, un indicator al segmentului „cadourilor florale de lux”, clienții revenind frecvent pentru achiziții repetate și opțiuni mai sofisticate. Popularitatea lor este susținută și de simbolistica puternică: în cultura locală, bujorul este asociat cu iubirea, evenimentele importante din viață, nunți sau aniversări.

Cele mai solicitate nuanțe rămân rozul, coraiul și roșul intens, folosite în buchete voluminoase și aranjamente elegante, adaptate cererii tot mai mari din perioada de vârf a primăverii.

Pe fondul interesului ridicat, cultivatorii își extind producția și investesc în diversificarea soiurilor. Unele ferme horticole livrează deja atât pe piața internă, cât și la export, către mai multe state europene, unde bujorul românesc este apreciat pentru aspectul său spectaculos și rezistență.

Ziua Bujorului Românesc

Popularitatea florii este marcată și prin evenimente dedicate, precum Ziua Bujorului Românesc, celebrată anual pe 15 mai, dar și prin festivaluri și expoziții organizate în diverse regiuni ale țării, cu scopul de a promova atât valoarea estetică, cât și importanța conservării speciei.

Din punct de vedere comercial, bujorul îndeplinește criteriile unui produs sezonier de succes: disponibilitate limitată în timp, impact vizual puternic și percepție de exclusivitate, factori care contribuie direct la creșterea cererii.

Specialiștii în domeniu oferă și câteva recomandări pentru prelungirea duratei de viață a florilor tăiate: tăierea oblică a tulpinilor înainte de introducerea în apă, schimbarea apei la interval de una-două zile, evitarea expunerii la soare direct și îndepărtarea frunzelor aflate sub nivelul apei.

Respectate corect, aceste măsuri pot menține bujorii proaspeți timp de mai multe zile, transformându-i într-un element central al decorului de primăvară, potrivit a1.ro.