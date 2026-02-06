Gesturi sau cuvinte? Ce înțelege câinele tău cu adevărat

Câinii își construiesc înțelegerea lumii în primul rând prin observație. De mici, ei învață citind mișcările, postura și expresiile oamenilor din jurul lor. Cercetările recente confirmă acest lucru: atunci când un câine primește simultan o comandă verbală și un gest diferit, va urma gestul, nu cuvântul.

Ce spune știința despre comunicarea cu câinii

Un studiu publicat pe PubMed arată clar că, în situații de conflict între limbajul verbal și cel gestual, câinii prioritizează semnalele vizuale. De exemplu, dacă un câine a învățat comanda verbală „șezi”, dar în același timp vede gestul asociat cu „culcat”, el va alege să se culce, ignorând cuvântul, scrie 20minutos.es.

Această reacție nu este o lipsă de inteligență, ci dimpotrivă, o adaptare naturală.

De ce gesturile sunt mai importante decât cuvintele

Daniel Pardos, educator canin și specialist în comportament, explică faptul că această preferință influențează direct modul corect de dresaj:

„Câinii acordă prioritate limbajului gestual cu mult înaintea celui verbal. De fapt, comenzile vocale sunt ultimele pe care le învață.”

Potrivit specialistului, câinii înțeleg mult mai rapid ce se așteaptă de la ei atunci când primesc indicii vizuale clare, iar abia ulterior pot asocia acele comportamente cu un cuvânt.

Cum se învață corect comenzile verbale

Cheia nu este alegerea dintre gesturi sau cuvinte, ci tranziția corectă între ele. Pardos subliniază că un dresaj eficient presupune:

mai întâi învățarea comportamentului prin gesturi;

apoi introducerea cuvântului asociat, atunci când câinele execută deja acțiunea fluent;

repetarea în contexte diferite, pentru a evita confuzia.

„Momentul ideal pentru a introduce comanda verbală este atunci când câinele răspunde natural la limbajul corporal”, explică el.

Confirmări din alte studii

Alte cercetări publicate pe ScienceDirect arată că inclusiv câinii de lucru, deși foarte bine antrenați verbal, reacționează mai rapid și mai sigur la gesturi clare și constante, mai ales în situații care necesită atenție sporită.

De ce contează acest lucru pentru relația cu câinele tău

Înțelegerea modului în care câinii procesează informația nu ajută doar la învățarea comenzilor de bază. Ea:

reduce frustrarea câinelui și a stăpânului;

face antrenamentul mai eficient;

întărește legătura emoțională dintre om și animal.

Experții sunt de acord: respectarea felului natural în care câinii interpretează semnalele – vizual înainte de verbal – duce la o comunicare mai armonioasă și mai clară.

Limbajul gestual nu este un simplu adaos în relația cu câinele tău. Este fundamentul pe care se construiește întregul proces de învățare, inclusiv înțelegerea cuvintelor. Dacă vrei un câine atent, echilibrat și dornic să coopereze, începe cu gesturile – cuvintele vor veni singure.