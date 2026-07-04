Gheața îndepărtează instant guma de mestecat de pe haine. Cum funcționează?

Vestea bună este că există o metodă simplă, ieftină și foarte eficientă, care nu implică soluții chimice și nu deteriorează materialul: trucul cu gheață.

De ce funcționează metoda cu gheață?

Guma de mestecat este alcătuită din polimeri sintetici care, la temperatura camerei, sunt elastici și lipicioși.

Atunci când sunt expuși la temperaturi foarte scăzute, acești polimeri își schimbă structura:

guma își pierde elasticitatea;

se întărește;

devine casantă și poate fi desprinsă ușor, fără să rămână lipită de fibrele textile.

În loc să se întindă și să se lipească și mai tare, guma se va desprinde aproape dintr-o singură bucată.

Cum îndepărtezi guma de mestecat cu ajutorul gheții

Ai nevoie doar de câteva cuburi de gheață și o pungă de plastic.

Pasul 1

Pune cuburile de gheață într-o pungă resigilabilă sau într-o pungă obișnuită din plastic. Astfel, hainele nu se vor uda pe măsură ce gheața se topește.

Pasul 2

Așază punga direct peste guma de mestecat și las-o aproximativ 15-20 de minute, până când guma devine complet tare.

Pasul 3

Cu ajutorul unui cuțit cu vârf rotunjit, al unei spatule din plastic sau chiar al unui card bancar vechi, desprinde ușor marginea gumei.

În cele mai multe cazuri, aceasta se va desprinde aproape întreagă.

Pasul 4

Dacă rămâne o urmă grasă pe material, aplică o picătură de detergent de vase, masează delicat zona cu o lavetă umedă, apoi spală haina conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Greșelile pe care trebuie să le eviți

Specialiștii recomandă să nu faci următoarele:

nu trage de gumă cât este încă moale;

nu folosi apă fierbinte, deoarece poate fixa și mai mult guma în țesătură;

evită obiectele foarte ascuțite, care pot tăia sau agăța fibrele materialului;

nu freca agresiv zona afectată.

Răbdarea este cheia succesului.

Merge pe orice material?

În cele mai multe situații, metoda funcționează excelent pe:

bumbac;

denim;

poliester;

materiale sintetice;

covoare și mochete.

În cazul țesăturilor foarte delicate, precum mătasea sau lâna fină, este recomandat să testezi întâi metoda într-o zonă mai puțin vizibilă.

Pentru articolele din piele naturală, specialiștii recomandă prudență, deoarece umezeala poate lăsa urme, scrie citymagazine.si.

Întrebări frecvente

Pot folosi un produs congelat în locul cuburilor de gheață?

Da. O pungă cu legume congelate poate înlocui cu succes gheața, atât timp cât este bine ambalată și nu lasă umezeală pe material.

Cât durează întreaga operațiune?

De regulă, între 10 și 20 de minute, în funcție de dimensiunea și grosimea gumei.

Poate rămâne o pată?

Uneori poate rămâne o urmă uleioasă, însă aceasta dispare, de regulă, după spălare sau cu puțin detergent lichid.

Data viitoare când descoperi o gumă de mestecat lipită de haine, nu intra în panică. Câteva cuburi de gheață pot rezolva problema rapid și fără să deterioreze materialul.