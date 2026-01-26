Greșeala pe care o fac zilnic iubitorii de animale: De ce fuge câinele când vrei să-l îmbrățișezi?

Câinii pot reacționa negativ la îmbrățișările oamenilor, devenind chiar agresivi, avertizează experta în comportament canin Patricia McConnell. Aceasta recomandă mângâieri pe piept sau burtă, în locul gesturilor umane de afecțiune.​

De ce câinilor nu le plac îmbrățișările

Câinii percep strânsul în brațe ca pe o limitare a libertății, spre deosebire de oameni, care îl consideră un gest de afecțiune, explică McConnell pe blogul său.

Puține rase tolerează îmbrățișările, iar reacțiile adverse ale câinilor variază de la tensiune musculară și anxietate, până la mușcături.

Rase la care trebuie să fii atent

Medicul veterinar listează cinci rase de câini care au nevoi specifice de libertate și stimulare: Ciobănescul German (reactiv și suspicios), rasele cu fața plată (probleme respiratorii severe), Border Collie (cere exerciții intense zilnice), Shar Pei (complexități comportamentale) și St. Bernard (cerințe fizice mari).

„Sunt medic veterinar și iată cinci rase de câini pe care nu le-aș deține personal. Și, ca întotdeauna cu videoclipuri de genul acesta, veți fi o mulțime de voi care dețineți aceste rase și iubiți acești câini și asta este absolut în regulă. Numărul unu este Ciobănescul German. Câini absolut frumoși și crescuți pentru a fi o rasă de pază, dar nu sunt crescuți pentru a fi paznici, sunt crescuți pentru a fi suspicioși și anxioși, ceea ce îi face să fie câini foarte reactivi. Următorul este oricare dintre rasele noastre cu față plată. Din nou, niște câini absolut fabuloși, dar nu merită să sufere atât de mult. Numărul trei este Border Collie-ul. Pur și simplu nu am timp în viața mea să le dedic suficient pentru a mă asigura că își trăiesc viața cât mai bine alături de mine”, a mai explicat specialista, potrivit spynews.ro..