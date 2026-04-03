x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Jurnalul TV

Alecsandru Dunaev se alătură distribuției Destine cu parfum de lavandă, noul spin-off semnat de Ruxandra Ion

de Redacția Jurnalul    |    03 Apr 2026   •   11:44
Alecsandru Dunaev se alătură distribuției Destine cu parfum de lavandă, noul spin-off semnat de Ruxandra Ion
Sursa foto:

Serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, care a cucerit publicul cu cele trei sezoane, revine pe micile ecrane din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30 şi continuă universul emoționant din Podişor odată cu lansarea mult aşteptatului spin-off Destine cu parfum de lavandă.

Printre surprizele pe care acesta le promite telespectatorilor se numără revenirea pe micile ecrane a actorului Alecsandru Dunaev.

Universul îndrăgit de telespectatori continuă să se extindă odată cu lansarea spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă. Difuzat începând din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20:30, noul proiect deschide un capitol intens și captivant: mai multă tensiune, alegeri dificile, relații puse la încercare și iubiri care trebuie să supraviețuiască adevărului. Podișorul nu va mai fi niciodată la fel, însă lavanda înflorește din nou, iar odată cu ea, și destinele celor care îi calcă pragul.

O surpriză importantă pentru fanii serialului este revenirea actorului Alecsandru Dunaev, care se alătură distribuției acestui nou capitol. Cunoscut publicului larg pentru rolurile sale din serialele româneşti ce poartă semnătura Ruxandrei Ion - Mihai, din serialul Adela sau Răzvan, din Lia, Soția soțului meu, dar şi din filme precum Cravata galbenă, Sabina, Parlato sau Cardinalul şi numeroase piese de teatru, Alecsandru Dunaev promite un personaj complex, surprinzător și plin de nuanțe în Destine cu parfum de lavandă.

„Așteptarea a luat sfârșit! Iată, m-am întors! Am avut ocazia să mă revăd cu o echipă minunată, profesionistă, de care am prins atâta drag în anii de lucru la Adela, ulterior la Lia. Și revenirea a fost atât de frumoasă! Nimic din această aventură nu ar fi fost posibil fără doamna Ruxandra Ion, care m-a provocat să construiesc un personaj complet diferit, special și complex”, a declarat Alecsandru Dunaev.

Personajul interpretat de acesta va aduce o doză semnificativă de mister și tensiune în poveste: o prezență care, aparent, tulbură echilibrul din Podișor, ridicând întrebări și stârnind reacții puternice în rândul celorlalte personaje.

Cu o distribuție puternică și o poveste care promite să țină telespectatorii cu sufletul la gură, Destine cu parfum de lavandă continuă tradiția producțiilor de succes semnate de Ruxandra Ion, oferind publicului o experiență emoționantă și plină de suspans. Difuzat începând din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, Destine cu parfum de lavandă deschide un nou capitol în universul care a cucerit publicul: mai multă tensiune, alegeri dificile, relații puse la încercare și iubiri care trebuie să supraviețuiască adevărului. Podișorul nu va mai fi niciodată la fel. Dar lavanda înflorește din nou, iar odată cu ea, și destinele celor prezenți acolo.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

 

×
Subiecte în articol: Destine cu parfum de lavandă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri