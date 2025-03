Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi. Cum se văd alegerile prezidenţiale la 102 ani: înțelepciunea oamenilor care trăiesc în “Blue zone” de România

O țară, milioane de voci și inimi care vor o viață mai bună, un viitor mai bun. Reportajele Observator din campania „Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi” dau voce comunităților de români din țară și de peste hotare. Observator Antena 1 face portretul României reale înainte de alegeri cu tot ce are ea mai bun - oamenii. Cei care pot schimba soarta unei ţări printr-un vot. Episodul al treilea al campaniei se vede în această seară, la Observator Antena 1, ora 19:00.

„Cei mai bătrâni oameni din România, care trăiesc de mai bine de o sută de ani istoria acestei țări, ne îndeamnă să deschidem bine ochii și să votăm cu capul, nu cu inima. Am fost în «Blue Zone de România», la Mânzăleşti, și am aflat secretul tinereții veșnice. Oamenii de la sat se uită cu încredere și speranță către cel care ne va conduce țara. Nea Gică, de exemplu, se pregătește să meargă la vot de ziua lui, când face 103 ani. E decis deja cu cine votează! Spre deosebire de polul opus, în București, unde am cunoscut tineri smart, care cred că România nu merge într-o direcție bună acum. Şi că singura noastră şansă este să nu «dăm seen» la vot! În viziunea lor, viitorul președinte al României ar trebui întâi de toate să învețe să comunice cu poporul.” - Mădălina Iacob, jurnalist Observator

Din „Blue Zone” de România, până în biroul tinerilor care merg la vot

Mânzălești, județul Buzău - „Blue Zone” de România, locul unde românii trăiesc mult. Gică Baciu, localnicul care va împlini 103 ani pe 4 mai, în ziua primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, a crescut și a îmbătrânit odată cu România.

“Nimica nu merge bine în Ţara Românească. A venit timpul ăla cum spunea într-o carte veche pe care am citit-o eu. Că vor veni oameni de nimica la cârmă. Şi au venit!” - Gică Baciu, localnic Mânzălești, județul Buzău

Nea Gică este doar unul dintre personajele pe care le dezvăluie cel de-al treilea material al campaniei „Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi”. Și unul dintre oamenii pe care politica îi ține treji de la o vreme încoace. Au ales și vor continua să aleagă. Ca și o parte dintre dintre tinerii care au acceptat să vorbească pentru Observator.

„Cu toții ne dorim să fim ascultați, cu toții ne dorim să fim băgați în seamă și să ni se asculte nevoile. Ceea ce noi simțim că trebuie să se întâmple să devină o prioritate pentru cei care ne conduc. Cred că aici e greșeala fundamentală pentru care liderii politici pierd când vine vorba de încredere. Sunt surzi când vine vorba de nevoile poporului.” - Alexandru Manda, coordonator “Tinerii Votează”

Alexandru Manda face parte dintr-o comunitate care îi învață pe tineri cât de important e votul. 4.5 de milioane de români, un sfert dintre cei care au dreptul să meargă la urne, sunt tineri.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi

În episoadele trecute ale Campaniei, jurnaliștii Observator s-au oprit în Belgia, în mijlocul unei comunităţi româneşti plină de contraste, dar și în două comunități aflate aproape în contrast din București, la vecinii viitorului președinte din cartierul Cotroceni și la bucureșteni care locuiesc în unul dintre cartierele-dormitor ale Capitalei.

Episoadele campaniei sunt în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro, la Observator 19, în fiecare luni și miercuri. Fiecare reportaj poate fi urmărit și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.