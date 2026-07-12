Anglia și Argentina, ultimele două echipe calificate ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 31-a zi, lider de audienţă la Antena 1

La miezul nopţii, toţi ochii au fost pe cea de-a treia confruntare din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal, Norvegia – Anglia, rezultat 1-2, după prelungiri. În intervalul 00.01 – 02.00, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 49.2% cotă de piață, urmată de Pro Tv cu 15.6% cota de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 44.8% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 10% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 38.2% cotă de piaţă, urmată tot de Pro TV cu 11% cota de piaţă. În minutul de aur, 00.45, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

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Anglia s-a calificat ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026 ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Jude Bellingham și-a dus naţionala ȋn semifinale, acolo unde o va ȋntâlni pe Argentina, care la rândul ei a ȋnvins Elveţia, ȋn această dimineaţă. Norvegia a dat prima lovitură a partidei de la Miami ȋn minutul 37, prin Schjelderup. Jude Bellingham a restabilit egalitatea înainte de pauză, în minutul 45+2. Nu s-a mai marcat până la finalul timpului regulamentar, astfel că partida s-a îndreptat spre 2 reprize de prelungiri. Englezii au dat lovitura rapid, în prima parte, prin Jude Bellingham, care a stabilit scorul final în minutul 93, ȋntr-o confruntare care a produs mai multe faze discutabile.

Nordicii mai ȋnscriseseră prin Heggem, din corner, dar faza a fost întoarsă după o intervenţie din camera VAR. Clement Turpin a fost chemat să revadă faza, asta după ce Anglia a cerut fault la un duel al lui Elliot Anderson cu Erling Haaland, în care britanicul a căzut, iar în cele din urmă francezul a considerat că trebuie să întoarcă faza şi să fluiere fault în atac. Contestat vehement a fost și golul lui Bellingham, din al doilea minut al prelungirilor din prima repriză, norvegienii explicând că mingea a lovit un cablu al spidercam-ului arenei din Miami. Imediat după partidă, cei de la FIFA au comunicat oficial: “Înainte de golul Angliei din minutul 45+2 împotriva Norvegiei, senzorul conectat la minge nu a înregistrat vreo atingere când se afla în aer, astfel nu este nicio evidenţă că balonul a fost atins de firul de la Spider-Cam şi astfel nu a fost schimbată traiectoria balonului”.

Duminică dimineaţa, o lume ȋntreagă a fost cu ochii pe confruntarea Argentina – Elveţia, rezultat final, după prelungiri, 3-1. Campioana mondială en-titre s-a calificat ȋn semifinalele Cupei Mondiale 2026, cu două goluri ȋnscrise ȋn prelungiri. Julian Alvarez a marcat un gol fabulos ȋn minutul 112, iar „pumele” s-au descătușat, Martinez stabilind rezultatul final, 3-1, cu un gol marcat pe stadionul de la Kansas City, ȋn minutul 120+1.

Elveţienii au fost nevoiţi să joace ȋn inferioritate numerică, după ce Embolo a fost eliminat ȋn minutul 71, pentru simulare. Atacantul elveţian a părăsit terenul ȋn lacrimi, după ce centralul Pinheiro a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza pentru care iniţial ȋi arătase galben lui Paredes, ȋnsă reluările au arătat că nu l-a atins pe Embolo.

Lionel Messi (39 de ani) a stabilit un nou record, după ce Argentina s-a calificat în semifinale. Acesta a pasat decisiv la primul gol al Argentinei din meciul cu Elveţia, marcat de Alexis Mac Allister, în minutul zece. Graţie assist-ului oferit, starul sud-american a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria Campionatului Mondial, reușind un total de zece assist-uri. Pe lângă pasa decisivă oferită în meciul cu Elveţia, acesta a mai oferit un assist şi în duelul cu Egipt din optimi.

Programul complet al semifinalelor de la Cupa Mondială 2026. Când se joacă Franţa – Spania şi Anglia – Argentina

Franţa – Spania, marţi, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Anglia - Argentina, miercuri, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Finala mică a Cupei Mondiale urmează să aibă loc sâmbătă noapte, la ora 00:00, tot în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în timp ce finala mare urmează să fie duminică de la ora 22:00.