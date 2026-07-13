Antena 1, lider de audienţă și record absolut ȋn cea de-a 32-a zi a Campionatului Mondial 2026

100 de meciuri, 32 de zile, 3 ţări-gazdă și milioane de inimi care au bătut la unison pentru echipele lor favorite. Surpriză după surpriză, eliminări dramatice și calificări fabuloase, record după record, echipe din ȋntreaga lume au scris și continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial 2026, ȋn direct ȋn universul Antena, menţinând postul tv Antena 1 pentru a 32-a zi consecutiv pe prima poziţie a clasamentului de audienţă. Mai mult, ultima confruntrare din sferturi, Argentina – Elveţia a ȋnregistrat un record absolut de audienţă: 59.9% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Mâine seară, cei mai buni luptă contra cei mai buni, ȋn prima semifinală a acestui turneu final. Planeta a cerut, fotbalul a dat: de la 22.00, Mbappé versus Yamal, căci vicecampioana lumii ȋntâlnește campioana Europei, ȋn Franţa – Spania, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ultimul duel din sferturi, confruntarea Argentina – Elveţia, transmisă live pe Antena 1 și AntenaPLAY ȋn intervalul 04.00 – 06.44, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi a condus și ea clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, ȋnregistrând un record de audienţă la acest campionat mondial: 59.9% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, urmată de Pro TV cu 8.9% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 47.2% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 7.1% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 39.7% cotă de piaţă, urmată tot de Pro TV cu 7.3% cota de piaţă.

Mâine seară, de la 22.00, vicecampioana lumii ȋntâlnește campioana Europei, ȋn Franţa – Spania, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ambele echipe se bucură de recorduri uluitoare și un fotbal-spectacol așa cum știe să aducă de fiecare dată Campionatul Mondial. Cu victorii pe linie ȋn cele șase meciuri disputate ȋn fazele eliminatorii, „Cocoșul galic” ȋntâlnește „Furia Roja”, echipa care a primit un singur gol ȋn același număr de partide.

În cele 38 de ȋntâlnirii, francezii și-au adjudecat ȋn cont 13 victorii, 7 meciuri s-au terminat la egalitate, ȋn vreme ce ibericii s-au impus în 18 rânduri. Interesant este faptul că aceasta va fi abia a doua întâlnire directă dintre cele două la un Campionat Mondial. Prima a avut loc în 2006. Atunci, în optimi, Franţa s-a impus cu scorul de 3-1.

De altfel, ambele semifinale, atât Franţa - Spania, disputată marţi, de la 22.00, cât și Anglia - Argentina, transmisă live, de la 22.00, miercuri, pe Antena 1 și AntenaPLAY, marchează un moment istoric la Campionatul Mondial. Asta deoarece la momentul tragerii la sorţi a grupelor, ȋn decembrie 2025, Spania, Argentina, Franța și Anglia erau pe primele patru locuri în clasamentul FIFA.

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L. Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național Perioada 12 iulie 2026