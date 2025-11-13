Câștigătorii Asia Express 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa, marii campioni! Finală de foc la Seul și audiențe record pentru Antena 1

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, emisiune care a înregistrat audiențe record și a dominat topurile TV. Cei doi foști fotbaliști au reușit să se impună în marea finală desfășurată la Seul, după o cursă intensă și plină de adrenalină, în care s-au duelat cu echipa formată din Ștefan Floroaica și Alex Ion.

Telespectatorii au fost martorii unei aventuri spectaculoase, care a adus în prim-plan frumusețea Seulului – de la reperele sale moderne și futuriste, la detaliile culturale care definesc spiritul Coreei de Sud. Orașul s-a transformat în arena finalei celui mai complex sezon din istoria formatului „Asia Express”.

Potrivit Kantar Media, finala difuzată pe Antena 1, în intervalul orar 20:30 – 00:16, a fost lider absolut de audiență pe toate segmentele de public. Emisiunea a obținut 8.2 puncte de rating și 31.7% cotă de piață pe publicul comercial (21-54 ani), devansând Pro TV, care a înregistrat doar 4.5 puncte de rating și 17.4% cotă de piață.

Clasamentul s-a menținut și în mediul urban, cu 7.5 puncte de rating și 24.1% cotă de piață pentru Antena 1, comparativ cu 3.8 puncte și 12.4% pentru Pro TV. La nivel național, Asia Express – Drumul Eroilor a obținut 7.1 puncte de rating și 22.9% cotă de piață. În minutul de aur, la ora 21:41, peste 1,5 milioane de români urmăreau finala.

Sezonul 8 a purtat concurenții prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le o experiență intensă și transformatoare. Participanții au trăit momente-limită, de la sate izolate fără electricitate până la interacțiuni cu câini-robot în inima tehnologiei asiatice.

„Mă bucur că oamenii de acasă i-au cunoscut de data asta pe Gabi și pe Dan – un băiat din Brașov și un băiat din Caransebeș – și nu pe Tamaș și Alexa sau ce știau ei despre noi doi. Au fost două luni în care am trăit într-un context în care am fost așa cum suntem în viața de zi cu zi. Ne-am bucurat de ce-am văzut, de ce-am trăit, de oamenii pe care i-am avut alături, dar mereu cu un respect pentru competiție ,pe care îl avem în sânge. A fost o poveste pe care mă bucur că am trăit-o și mă bucur că am trăit-o alături de Dan.”, a declarat Gabi Tamaș.

„Am luat strategia de pe terenul de fotbal și am aplicat-o pe terenul de luptă din Asia Express. Am plecat de la început cu ideea că vrem să dozăm lucrurile în ritmul nostru și să nu uităm să ne bucurăm de tot ce se întâmplă acolo – lucru pe care chiar cred că am reușit să-l facem. Personal, nu o să uit niciodată de nopțile în care trebuia să cer cazare. A fost coșmarul meu… dar, în același timp, rămân cu bucuria de a fi cunoscut la aceste cazări niște oameni și niște povești extraordinare, pe care altfel nu aș fi avut șansa să le ascult. Și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au primit la ei în mașini și la ei în case și care au devenit parte din povestea noastră.”, a adăugat Dan Alexa.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹