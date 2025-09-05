Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului urban, cu 4.5 puncte de rating şi 15.3% cota de piață, urmate de Pro TV cu 4 puncte de rating şi 13.7% cota de piață. Şi la nivelul publicului din ȋntreaga ţară, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a fost prima opţiune de vizionare, cu 5.3 puncte de rating și 17% cota de piaţă, urmat de programul oferit atunci de Pro TV, cu 4.8 puncte de rating și 15.2% cota de piaţă. Şi pe publicul comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a condus clasamentul audiențelor cu 5.4 puncte de rating și 22.6% cota de piaţă, urmate de Pro TV cu 3.8 puncte de rating și 16.1% cota de piaţă. În minutul de aur, 22.52, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Secrete dezvăluite, adevăruri dureroase și o identitate schimbată – cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus confruntări intense și momente care au zguduit din temelii viața unui personaj-cheie.

Încă de la începutul episodului, telespectatorii i-au putut urmări pe Ana (Karina Jianu), Alexia (Rebecca Nicolescu), Victoria (Alina Chivulescu), George (Richard Bovnoczki) și Constance (Carmen Ionescu) întorcându-se de la înmormântarea lui Leo (Bebe Cotimanis) și discutând despre ce s-a întâmplat. Constance a spus: „Trist e că Leo nu avea prieteni și uite că nu a avut cine să vină.”

În același timp, în casa familiei Istrate, Alina (Ana Bodea), îndurerată, a fost surprinsă de tragedia prin care trecuse familia: „E foarte trist! Eu nu înțeleg de ce l-a făcut preotul păcătos. Unchiul Leo nu era un om rău, mereu a avut grijă de mine și m-a iubit.” Basty (Andrei Aradits) a simțit nevoia să spună câteva cuvinte despre bunul său prieten și partener în afaceri: „Leo a fost un om bun în ciuda aparențelor și ne-a iubit foarte mult. Tu, Alina, ai fost sufletul lui, și pe tine, Tudor, te-a iubit.”

Mai târziu, Ana și Victoria au avut o discuție pe pontonul casei Mincu, după ce Ana a aflat că Damian este tatăl ei. Ana a spus: „Am fost să îl văd ieri pe Damian. Crezi că o să stea departe de mine acum că a aflat că e tatăl meu?” Victoria i-a răspuns: „A vrut să te omoare.” Ana: „Nu, Alexia a vrut să mă omoare. Eu nu mă simt în siguranță din cauza ei, nu din cauza lui.”

În casa Mincu, George a găsit un pistol în sertarul Victoriei. Panicat la vederea acestuia, s-a hotărât să scape de el, dar s-a întâlnit cu Matei (Adrian Ștefan), căruia i-a povestit tot și l-a rugat să îl ajute: „Cred că nu e ceva în regulă dacă l-am găsit în dulap. Întrebarea e ce fac cu el, nu pot să îl țin la mine în casă. Poți să mă ajuți să scap de el?”

Basty a găsit-o pe Sofia (Oana Hănțoiu) în casa lui, după ce ea a primit toată averea lui Leo, și a rugat-o să plece: „Sofia, distracția s-a terminat, trebuie să te muți! Leuțu nu mai e. Dacă are un testament, o să pun problema altfel: cât vrei să pleci de aici?” Sofia i-a răspuns ferm: „Nu vreau nimic, nu poți însă să mă cumperi, eu de aici nu plec. Mai învață să auzi cuvântul NU. NU, NU, NU.”

Citește pe Antena3.ro Sub această vilă aparent obișnuită se află cel mai mare buncăr de lux din lume. Cum arată în interior resortul cu cer artificial

Victoria și George au stat o noapte și o zi închiși în cameră pentru a avea o discuție în care toate adevărurile dureroase au ieșit la iveală. George a aflat că nu s-a căsătorit cu Victoria, ci cu sora ei geamănă, Olimpia. Victoria i-a spus: „Eu și Olimpia ne luam mereu una locul alteia, ca să ne facem rău, nu din altceva. Eu sunt femeia pe care o iubești, dar nu sunt femeia cu care te-ai căsătorit.” I-a povestit cum Olimpia a vrut să se răzbune pe ea pentru faptul că a petrecut o noapte cu Damian (Andi Vasluianu) și i-a mărturisit că Alexia este fiica lui cu Olimpia, sora geamănă care a murit în incendiu. Difuzarea din 4 septembrie s-a încheiat cu suferința Alexiei, care a aflat dintr-o dată că Victoria nu este mama ei, ci Olimpia. Constance, în stilul său caracteristic, a aruncat adevărul fără filtre, fără compasiune și fără să se gândească la consecințe: „Tu nu ești ea, mama ei. Tu nu ești Olimpia. Victoria nu e…” Alexia a fugit urlând de durere.

Finalul nu a adus liniște. Doar adevăruri crude și mărturisiri care au zguduit identitatea personajelor. În urma lor, au rămas doar durere, trădări și iubiri frânte. Sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN promite să ducă totul mai departe, acolo unde fiecare adevăr descoperit naște noi întrebări, iar fiecare alegere aduce consecințe imposibil de ocolit.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹