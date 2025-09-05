Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audiență

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului urban, cu 4.5 puncte de rating şi 15.3% cota de piață, urmate de Pro TV cu 4 puncte de rating şi 13.7% cota de piață. Şi la nivelul publicului din ȋntreaga ţară, serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a fost prima opţiune de vizionare, cu 5.3 puncte de rating și 17% cota de piaţă, urmat de programul oferit atunci de Pro TV, cu 4.8 puncte de rating și 15.2% cota de piaţă. Şi pe publicul comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a condus clasamentul audiențelor cu 5.4 puncte de rating și 22.6% cota de piaţă, urmate de Pro TV cu 3.8 puncte de rating și 16.1% cota de piaţă. În minutul de aur, 22.52, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.
Secrete dezvăluite, adevăruri dureroase și o identitate schimbată – cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN au adus confruntări intense și momente care au zguduit din temelii viața unui personaj-cheie.
Încă de la începutul episodului, telespectatorii i-au putut urmări pe Ana (Karina Jianu), Alexia (Rebecca Nicolescu), Victoria (Alina Chivulescu), George (Richard Bovnoczki) și Constance (Carmen Ionescu) întorcându-se de la înmormântarea lui Leo (Bebe Cotimanis) și discutând despre ce s-a întâmplat. Constance a spus: „Trist e că Leo nu avea prieteni și uite că nu a avut cine să vină.”
În același timp, în casa familiei Istrate, Alina (Ana Bodea), îndurerată, a fost surprinsă de tragedia prin care trecuse familia: „E foarte trist! Eu nu înțeleg de ce l-a făcut preotul păcătos. Unchiul Leo nu era un om rău, mereu a avut grijă de mine și m-a iubit.” Basty (Andrei Aradits) a simțit nevoia să spună câteva cuvinte despre bunul său prieten și partener în afaceri: „Leo a fost un om bun în ciuda aparențelor și ne-a iubit foarte mult. Tu, Alina, ai fost sufletul lui, și pe tine, Tudor, te-a iubit.”
Mai târziu, Ana și Victoria au avut o discuție pe pontonul casei Mincu, după ce Ana a aflat că Damian este tatăl ei. Ana a spus: „Am fost să îl văd ieri pe Damian. Crezi că o să stea departe de mine acum că a aflat că e tatăl meu?” Victoria i-a răspuns: „A vrut să te omoare.” Ana: „Nu, Alexia a vrut să mă omoare. Eu nu mă simt în siguranță din cauza ei, nu din cauza lui.”
În casa Mincu, George a găsit un pistol în sertarul Victoriei. Panicat la vederea acestuia, s-a hotărât să scape de el, dar s-a întâlnit cu Matei (Adrian Ștefan), căruia i-a povestit tot și l-a rugat să îl ajute: „Cred că nu e ceva în regulă dacă l-am găsit în dulap. Întrebarea e ce fac cu el, nu pot să îl țin la mine în casă. Poți să mă ajuți să scap de el?”
Basty a găsit-o pe Sofia (Oana Hănțoiu) în casa lui, după ce ea a primit toată averea lui Leo, și a rugat-o să plece: „Sofia, distracția s-a terminat, trebuie să te muți! Leuțu nu mai e. Dacă are un testament, o să pun problema altfel: cât vrei să pleci de aici?” Sofia i-a răspuns ferm: „Nu vreau nimic, nu poți însă să mă cumperi, eu de aici nu plec. Mai învață să auzi cuvântul NU. NU, NU, NU.”
Victoria și George au stat o noapte și o zi închiși în cameră pentru a avea o discuție în care toate adevărurile dureroase au ieșit la iveală. George a aflat că nu s-a căsătorit cu Victoria, ci cu sora ei geamănă, Olimpia. Victoria i-a spus: „Eu și Olimpia ne luam mereu una locul alteia, ca să ne facem rău, nu din altceva. Eu sunt femeia pe care o iubești, dar nu sunt femeia cu care te-ai căsătorit.” I-a povestit cum Olimpia a vrut să se răzbune pe ea pentru faptul că a petrecut o noapte cu Damian (Andi Vasluianu) și i-a mărturisit că Alexia este fiica lui cu Olimpia, sora geamănă care a murit în incendiu. Difuzarea din 4 septembrie s-a încheiat cu suferința Alexiei, care a aflat dintr-o dată că Victoria nu este mama ei, ci Olimpia. Constance, în stilul său caracteristic, a aruncat adevărul fără filtre, fără compasiune și fără să se gândească la consecințe: „Tu nu ești ea, mama ei. Tu nu ești Olimpia. Victoria nu e…” Alexia a fugit urlând de durere.
Finalul nu a adus liniște. Doar adevăruri crude și mărturisiri care au zguduit identitatea personajelor. În urma lor, au rămas doar durere, trădări și iubiri frânte. Sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN promite să ducă totul mai departe, acolo unde fiecare adevăr descoperit naște noi întrebări, iar fiecare alegere aduce consecințe imposibil de ocolit.
Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile Femei 21-54 Urban, All Urban si National
Perioada 4 septembrie 2025