A studiat la una dintre cele mai prestigioase universități culinare din lume, iar acum Tudor Popinceanu vrea să-i cucerească pe jurați în audițiile noului sezon Chefi la cuțite

”M-am bucurat foarte tare să descopăr că nivelul concurenților veniți în audiții a crescut în sezonul 16”, a punctat Chef Richard Abou Zaki. ”Ambiții mari, creativitate, talent, le avem pe toate din plin în acest sezon”, a adăugat Chef Alexandru Sautner. ”Farfurii spectaculoase și concurenți valoroși, care dovedesc că facem pași importanți în sezonul 16 în direcția viziunii culinare inovatoare pe care ne-am propus s-o aducem cu Chefi la cuțite”, a spus Chef Orlando Zaharia. ”Deabia aștept să simțiți și voi infuzia de energie și entuziasm pe care o aduc în acest sezon atâția concurenți faini – și aici vorbesc și de cei pasionați de bucătărie, dar fără experiență, însă și de cei care își doresc cu ardoare să urmeze acest drum al bucătăriei și au studiat temeinic”, a spus Chef Ștefan Popescu.

Astfel, printre cei care vin în audițiile sezonului 16 Chefi la cuțite se numără Tudor Popinceanu, născut la Suceava, care a absolvit una dintre cele mai bune școli gastronomice din lume, unde predau cursuri câțiva dintre cei mai apreciați Chefi la nivel mondial. ”Am venit la Chefi la cuțite ca să câștig. Dar și ca oamenii de acasă să aibă ocazia să vadă noi tehnici și noi preparate din partea concurenților”, afirmă cu aplomb Tudor, care a studiat la Basque Culinary Center din San Sebastian, orașul cu cele mai multe stele Michelin din lume. „De la vârsta de 6 ani locuiesc în Spania cu familia mea. De mic mi-a plăcut bucătăria și urmăream toate emisiunile culinare la TV, astfel că părinții mei mi-au spus despre aceată facultate. Am învățat patru ani acolo Științele gastronomice și artele culinare. Am studiat tot ce înseamnă gastronomie: sărat, dulce, brutărie, enologie, fizică, chimie…”, a povestit Tudor Popinceanu. Ce a gătit Tudor în audiții și ce verdict a primit din partea juraților telespectatorii vor descoperi în noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie. Show-ul culinar va fi difuzat duminică de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

