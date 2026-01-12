Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Simona Gherghe i-a primit pe concurenți cu brațele deschise, iar unii au pașit cu încredere, alții cu emoții, în locul care le va deveni casă în următoarea perioadă, unde își vor scrie unul dintre cele mai importante capitole ale vieții și poate că vor ieși câștigători în meciul cu iubirea.

Mireasa: Meciul Iubirii și-a deschis porțile pentru 10 fete și 9 băieți, care consideră că sezonul 13 le va aduce jumătatea. Destinele se scriu sub semnul dragostei, iar noile ediții vin cu emoții puternice, intrigi, decizii dificile, momente neașteptate și povești surprinzătoare, dar şi tineri care vor lupta pentru iubire, indiferent de obstacole!

Halima Elkhoukh are 22 de ani, este zodia Fecioară și a venit tocmai din orașul său natal, Torino, Italia, pentru a participa la Mireasa. Tânăra, care se ocupă cu afacerea familiei, se declară o fire veselă și visează la un bărbat brunet, respectuos și loial.

Larisa Drăgan este în vârstă de 21 de ani și se află în zodia Capricorn. Concurenta, care a lucrat în trecut ca make-up artist, vine din Târgu Jiu și își dorește alături de ea un bărbat fidel, care să o susțină.

Paula Mușat are 26 de ani, este zodia Gemeni și s-a născut în Bacău, însă locuiește în Brașov. Aceasta este studentă și în viitor vrea să își deschidă propria afacere. La Mireasa, tânăra vrea să găsească un bărbat onest.

Claudia Lazăr, în vârstă de 28 de ani, s-a născut în Curtea de Argeș, este sportivă de performanță și are propria afacere. Aflată în zodia Leu, tânăra, care a lucrat în sistemul M.A.I., este obișnuită cu provocările și își dorește mereu să ajungă la victorie.

Giulia Rezmeliță are 20 de ani, este zodia Vârsător și s-a născut în Torino, Italia, însă locuiește în prezent în Sunderland, Anglia. Tânăra, care lucrează ca ofițer de pază într-un penitenciar de femei, a venit să cunoască adevărata iubire la Mireasa și speră să găsească un bărbat înalt, înțelegător și amuzant.

Daniela Ciocan vine din Râmnicu Vâlcea, are 28 de ani și este zodia Rac. Concurenta a lucrat ca șofer pe camion înainte de a intra în Casa Mireasa și speră că în emisiune o să își găsească jumătatea, alături de care să aibă trei copii, așa cum visează.

Diana Scobelev, în vârstă de 24 de ani, a venit din Chișinău pentru a-și găsi sufletul pereche la Mireasa. Aflată în zodia Vărsător, aceasta este antreprenor, ocupându-se de propriul studio de gimnastică, unde oferă lecții copiilor și femeilor.

Roxana Teodorescu are 29 de ani, este zodia Fecioară și lucrează ca manager de magazin de haine. Aceasta s-a născut în Săveni, însă a crescut în Iași, iar de 17 ani locuiește în orașul Troyes din Franța. Concurenta vrea să găsească un partener sincer și hotărât.

Roxi Stanciu, în vârstă de 26 de ani, s-a născut în Hațeg, însă la Mireasa a venit din Baru, Hunedoara. Tânăra este zodia Gemeni și lucrează într-o sală de jocuri. Concurenta a mai participat, în trecut, la Mireasa, însă se bucură enorm de faptul că a primit a doua șansă pentru a-și găsi sufletul pereche.

Amalia Antimir are 27 de ani, este zodia Taur și locuiește în Buzău, orașul ei natal. Aceasta visează la un bărbat brunet, înalt, sincer, sensibil, care să o iubească.

După ce Simona Gherghe le-a prezentat pe fetele care visează la o poveste de iubire desprinsă din basme, a venit rândul băieților să își facă apariția în platoul de televiziune. Aceștia sunt pregătiți să joace dragostea cu pasiune, totul pentru a găsi partenere care să le provoace sentimente puternice!

Alexandru Bănică s-a născut în Corabia, județul Olt, însă locuiește în prezent în București, unde lucrează ca frizer. În vârstă de 22 de ani și aflat în zodia Pești, tânărul se vede căsătorit în marea finală, alături de sufletul lui pereche.

Adrian Sava, în vârstă de 26 de ani, lucrează în domeniul bancar și locuiește în București. Aflat în zodia Balanță, el a venit însoțit de doamna Cătălina la Mireasa, unde vrea să găsească o parteneră deșteaptă și iubitoare.

Dorian Șilochi are 22 de ani, este zodia Balanță, s-a născut în Târgu Ocna, Bacău, însă în prezent locuiește în Brașov. Tânărul a dezvăluit că partenera ideală trebuie să aibă o fire sportivă și să îl susțină în tot ce face.

Alan Șercăianu, în vârstă de 26 de ani, este zodia Fecioară și vine din Ploiești, unde lucrează ca frizer. El vrea să găsească o femeie care să îl completeze, căci se simte pregătit pentru căsătorie.

Sebastian Zalomir are 25 de ani și a venit din Iași pentru emisiunea Mireasa, oraș unde lucrează ca șofer. Aflat în zodia Fecioară, el a venit în emisiune însoțit de doamna Mihaela pentru a găsi o persoană sinceră și loială.

Darius Bilaniuc, în vârstă de 25 de ani, este zodia Taur și s-a născut în Sighetu Marmației. În prezent, el locuiește în Pierrefonds, Franța, unde lucrează în construcții. Acesta a venit însoțit de mama lui, doamna Melinda.

George Urucu are 23 de ani, este zodia Balanță și s-a născut în Turceni, județul Gorj. Totuși, el locuiește în Belgia, unde lucrează ca șofer pe camion. Tânărul visează să aibă o iubită înaltă și blondă.

Ben Cracană, în vârstă de 25 de ani, este zodia Gemeni și s-a născut în Dorohoi, însă locuiește în Cluj și se pregătește să devină antrenor de tenis de masă. El a venit însoțit de doamna Oana și își dorește să cunoască o femeie iubitoare și atentă la detalii.

Marian Constantin are 25 de ani, este zodia Pești și vine din București. Tânărul lucrează în domeniul IT, iar la Mireasa a venit însoțit de bunica lui, doamna Niculina.

Emisiunea Mireasa: Meciul Iubirii poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.