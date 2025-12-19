Din 8 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Bursucu, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu comentează reality anului! Telespectatorii vor avea parte de un show de neratat – Survivor – Povești din junglă

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   23:15
Sursa foto: Antena 1/Nu ratați noul show Survivor – Povești din junglă, din 8 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 18:00

Cel mai așteptat format al începutului de an aduce noi surprize pentru cei de acasă! Reality show-ul care rescrie lupta pentru supraviețuire, care demonstrează că limitele sunt făcute pentru a fi depășite și care scoate la iveală cele mai puternice motivații ale oamenilor este aproape de start la Antena 1 și pe AntenaPLAY: Survivor. Faimoși vs Războinici!

Telespectatorii au, de acum, un nou motiv de bucurie – din 8 ianuarie, de la ora 18:00, din Republica Dominicană, vine o nouă emisiune în care toate întâmplările din show sunt atent comentate!

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții, ies la iveală!

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan, alături de Bursucu, au pornit spre Dominicană și sunt gata să descopere cum vor trăi curajoșii acestui sezon, să inspecteze zona și să cunoască oamenii, aflând prin poveștile lor cât mai multe informații care se vor conecta cu show-ul în sine!

Cu invitați speciali, momente nevăzute anterior și cu materiale în exclusivitate despre concurenți, Survivor – Povești din junglă va fi de neratat!

Nu ratați noul show, din 8 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 18:00 și Survivor. Faimoși vs Războinici, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

 

 

Subiecte în articol: Survivor 2026 anamaria prodan raluca badulescu
