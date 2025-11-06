Formula 1: Marele Premiu al Braziliei se vede duminică, de la 18.45, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Weekendul 7-9 noiembrie ne aduce o nouă aventură! Marele Premiu al Braziliei se va desfășura pe Autódromo José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos de către fanii motorsportului. În componența Grand Prix-ului este și un sprint, astfel că sunt puse la bătaie multe puncte în cursa pentru titlu.

Au mai rămas doar patru etape de disputat, iar confruntarea dintre piloții Formula 1 va fi spectaculoasă. Fiecare viraj, fiecare oprire și fiecare secundă – toate acestea pot schimba rezultatele! Fanii Marelui Circ vor urmări îndeaproape lupta, căci Marele Premiu al Braziliei este un carusel plin de mici capcane. Circuitul a fost complet reasfaltat, însă încă există numeroase denivelări care pot reprezenta o problemă pentru mașinile cu garda la sol foarte joasă.

Traseul divers pune accentul pe îndrăzneala piloților, dar și pe capacitatea lor de a se adapta repede la schimbări. În 2024, Max Verstappen s-a impus la Sao Paulo, fiind urmat pe podium de Esteban Ocon și Pierre Gasly. Rămâne de văzut ce surprize ne va aduce cursa care va avea loc duminică!

Vineri

Antrenament – 16:30 (AntenaPLAY)

Calificări pentru sprint – 20:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Sâmbătă

Cursa de sprint – 16:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Calificări – 20:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică