Formula 1: Marele Premiu al Braziliei se vede duminică, de la 18.45, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY

de Redacția Jurnalul    |    06 Noi 2025   •   21:45
Sursa foto: _Profimedia Images

Piloții Formula 1 se pregătesc pentru Marele Premiu al Braziliei, iar lumea întreagă își ține respirația! Strategii, adrenalină pură, emoții și o atmosferă electrizantă – toate aceste ingrediente vor aduce un Grand Prix care nu poate fi ratat, duminică, de la 18.45, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY! Au rămas doar câteva etape până la finalul sezonului, astfel că tensiunea va atinge cote maxime.

Weekendul 7-9 noiembrie ne aduce o nouă aventură! Marele Premiu al Braziliei se va desfășura pe Autódromo José Carlos Pace, cunoscut și ca Interlagos de către fanii motorsportului. În componența Grand Prix-ului este și un sprint, astfel că sunt puse la bătaie multe puncte în cursa pentru titlu.

Au mai rămas doar patru etape de disputat, iar confruntarea dintre piloții Formula 1 va fi spectaculoasă. Fiecare viraj, fiecare oprire și fiecare secundă – toate acestea pot schimba rezultatele! Fanii Marelui Circ vor urmări îndeaproape lupta, căci Marele Premiu al Braziliei este un carusel plin de mici capcane. Circuitul a fost complet reasfaltat, însă încă există numeroase denivelări care pot reprezenta o problemă pentru mașinile cu garda la sol foarte joasă.

Traseul divers pune accentul pe îndrăzneala piloților, dar și pe capacitatea lor de a se adapta repede la schimbări. În 2024, Max Verstappen s-a impus la Sao Paulo, fiind urmat pe podium de Esteban Ocon și Pierre Gasly. Rămâne de văzut ce surprize ne va aduce cursa care va avea loc duminică!

Vineri

  • Antrenament – 16:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări pentru sprint – 20:30 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • Cursa de sprint – 16:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
  • Calificări – 20:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică

  • Cursa – 18:45 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Subiecte în articol: marele premiu al braziliei formula 1
