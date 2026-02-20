În această seară, la Survivor, după jocul de recompensă, Adi Vasile va deschide în premieră în acest sezon, ”casa de licitații”

Sunt cele două triburi care duc lupte puternice și câștigă atenția tuturor celor de acasă. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, începe cea de-a șaptea săptămână din cel mai dur format de televiziune, Survivor, iar echipele sunt pregătite să lase în urmă tot ceea ce s-a întâmplat pe insulă și să dea totul pe traseu.

Plecarea Larisei din tribul Faimoșilor va fi aprig comentată de foștii ei colegi. Cel care a câștigat Duelul și s-a salvat, va admite că s-a bucurat cu moderație pentru succesul lui: ”Echipa a pierdut un concurent extrem de bun. Larisa putea să bată pe oricine”. Chiar dacă va recunoaște că fosta lui colegă era importantă în jocuri, Aris va sublinia și care erau minusurile ei: ”Larisa este o fată care era bună pe traseu, avea foarte mare voință. Acum că a plecat, cred că este o chestie bună pentru trib. Energia o să fie mai bună”.

Nu toată lumea din trib va regreta plecarea! Naba își va păstra părerea exprimată în urmă cu câteva zile și va menționa că ”pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești”.

În celălalt trib, Războincii încă sărbătoresc cele trei câștiguri legate și își fac deja planurile pentru următoarele. ”Am visat pozitiv aseară, am visat a patra victorie. Mi se pare că am mai multă energie”, va povesti Alberto.

Diseară, în premieră în acest sezon, Adi Vasile va anunța că miza jocului de recompensă este una care va aduce multă bucurie: bani pentru licitație! Concurenții vor avea șanse să lupte pentru produse importante, care le-ar putea ușura condițiile de trai. Însă pentru a face asta, trebuie să se impună în primul joc al săptămânii. ”Bine ați venit la casa de licitații!”, le va ura prezentatorul Survivor în cea de-a doua parte a serii. Însă, rămâne de văzut cine va avea avantaj, ca urmare a sumei mai mari câștigate!

