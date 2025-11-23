Momente încordate la amuleta de diseară și lacrimi de emoții în ringul audițiilor ​​​​​​​Chefi la cuțite. Chef Sautner: „Este incredibil ce ne aduc audițiile acestui sezon!”

Cea de-a patra ediție Chefi la cuțite crește încordarea la întrecerea pentru amulete, întrucât, începând din acest sezon, o nouă regulă face și mai importante punctele acumulate de către jurați. Astfel, în funcție de clasamentul de la amulete, ocupantul primului loc va avea o echipă formată din șase concurenți, juratul de pe locul doi își va putea alege cinci concurenți, iar Chefii de pe ultimele două locuri vor avea tabere formate din patru, respectiv trei competitori. Cu o asemenea presiune, ”ingrata” misiune de a juriza amuleta îi revine diseară lui Răzvan Fodor, cel care va spune la un moment dat: ”Eu în treaba asta nu mă mai bag în viața vieților mele!”.

De partea cealaltă, în ringul audițiilor, noi concurenți speră să-i cucerească pe Chefi. Mihaela Băișanu aduce cu ea experiența câștigată la un restaurant de lux de peste hotare, frecventat de vedete hollywoodiene, locul unde și-a schimbat viziunea asupra artei culinare. ”Era altă lume… Am văzut jumătate de Hollywood cât am stat acolo. Dar am avut și ocazia să întâlnesc mari Chefi ai Italiei, precum Enrico Bartolini și frații Cerea. Nu am visat niciodată ca, venind din comuna Baia, din Suceava, să ajung să văd arta gastronomică executată la un asemenea nivel”, mărturisește cu emoție Mihaela. Alexandru Dima, un alt concurent, le dezvăluie Chefilor momentele dureroase care l-au făcut, la un moment dat, să-și întrerupă cariera de bucătar. ”Am lucrat în bucătărie o bună perioadă din viața mea. Lucram foarte mult și am avut un burn out, așa că m-am oprit din bucătărie pentru cinci ani. Familia avea nevoie de mine… Trebuia să fiu prezent alături de bunica mea și sora ei, care aveau nevoie de mine. Eu, la rândul meu, aveam nevoie de părinții mei – dar ei, din păcate, nu mai sunt cu mine. 17 ani aveam când a mi-am pierdut tatăl. Iar mama m-a părăsit la scurt timp după”, a povestit Alexandru. Cine va câștiga amuleta și care vor fi verdictele serii în ringul audițiilor telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY diseară, de la ora 20:00.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹