Au început filmările pentru cea mai mare petrecere a finalului de an, la Antena 1, Revelionul cel mai nebun! Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito dau startul distracției

Astăzi și mâine, în studiourile Antena 1, muzica răsună tare și energia e la putere, deoarece petrecerea a început deja! Filmările îi reunesc pe unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști ai momentului, iar surprizele pe care aceștia le pregătesc se anunță a fi unele de top!

În mijlocul petrecerii se află Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito! Dacă între Liviu, Andrei și Nea Mărin, se știe deja că se lasă cu unele dintre cele mai amuzante confruntări, atunci e clar: armele acestora vor fi motivul principal pentru care cei de acasă trebuie să țină televizoarele pornite pe 31 decembrie, doar pe Antena 1 și pe AntenaPLAY!

De la hituri, la scenete umoristice, de la tarafuri live, la momente de musical, de la super dansuri care vor ridica sala în picioare, la colaje muzicale surprinzătoare – Revelionul de la Antena 1 le va reuni pe toate și le va duce la nivelul la care niciun minut nu va putea fi lăsat deoparte!

Mai multe despre invitați, surprizele acestora și primele imagini de la filmări, puteți vedea pe conturile de social media ale postului!

Nu ratați, în ultima zi din an, Revelionul cel mai nebun, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!