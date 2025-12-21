Sancțiuni la penultimul battle al sezonului, diseară, la Chefi la cuțite, și o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță trei eliminări

După ce miercurea trecută, echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki a înregistrat o victorie detașată, taberele își dau din nou întâlnire diseară, în ringul culinar, de data aceasta pentru penultimul battle. ”Astăzi este o zi nouă, venim după o victorie frumoasă. Echipa mea e o echipă consolidată, sunt energici, au forță, vezi în ochii lor cât își doresc victoria”, a spus Chef Richard. ”Facem tot ce putem ca să câștigăm acest battle”, a punctat, la rândul său, Chef Alexandru Sautner. ”Am niște emoții azi! Mai am trei concurenți și vreau să-i păstrez pe toți, pentru că vreau să intru cu toți în Semifinală. Începe războiul acela crunt!”, a declarat Chef Ștefan Popescu. ”A noua confruntare! Mai avem una și întrăm în Semifinală – din acest moment e foarte important fiecare pas”, a subliniat Chef Orlando Zaharia.

Presiunea crește pentru că toți concurenții ajunși până în această etapă a competiției visează la un loc în Semifinală. Seara va fi încărcată de tensiune în timpul battle-ului, întrucât Chefii mai au amulete periculoase în arsenalele lor, iar primul care va ataca bancurile adverse va fi Chef Orlando Zaharia. Tensiunea se va dubla, însă, în așteptarea verdictului, după ce Irina Fodor va aplica niște sancțiuni. Ediția va culmina cu o probă individuală la care Irina va anunța că nu mai puțin de trei concurenți vor ieși din competiție. Cine va câștiga battle-ul și care va fi deznodământul serii telespectatorii vor afla urmărind edița Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la ora 20:00.

