Super Neatza cu Răzvan şi Dani aniversează duminică, 1 februarie, 18 ani de dimineți trăite cu chef de viață, cu o super petrecere live, de la ora 09.00

Chiar dacă aniversarea cade într-o duminică, întreaga echipă va fi prezentă, în cadrul unei super petreceri în direct, alături de prietenii de-o viață ai emisiunii — oameni care au fost parte din povestea Super Neatza încă de la început.

“Sărbătorim întocmai ca orice majorat care se respectă: cu oameni dragi, cu râsete adevărate și cu sentimentul că nu ne-am pierdut pofta de joacă. Masa e mai degrabă una simbolică – cu publicul – iar dansul e cel de dimineață, pe care îl știm cel mai bine: între seriozitate și glumă. Nu facem bilanțuri grele, ci ridicăm privirea înainte”, dezvăluie Răzvan Simion, în vreme ce Dani Oțil completează: „Vom năvăli peste colegii noştri de duminică şi vom face o petrecere ca la 18 ani, iar printre invitați vor fi oameni pe care îi știm chiar de 18 ani. Sunt artiști în România care vin la noi din primul an de Neatza la Antena 1!”.

Ediția aniversară aduce momente speciale, invitați surpriză, amintiri de neuitat și aceeași atmosferă care a transformat Super Neatza într-un ritual de dimineață pentru milioane de telespectatori, timp de 18 ani.

De 18 ani, Super Neatza înseamnă energie bună, distracție, informație și dimineți începute cu zâmbetul pe buze. Pe 1 februarie, toate se adună într-o ediție care promite să fie… super, exact ca Neatza.

