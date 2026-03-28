După victoria obținută la jocul pentru Recompensă, Războinicii caută câștigul și diseară, la Survivor: ”dacă le luăm Imunitatea, vor fi nevoiți să trimită pe cineva acasă”

Asta au trăit aseară cele două triburi când a început cea de-a douăsprezecea săptămână de competiție. La Survivor, fiecare probă contează și poate face diferența pe mai departe, iar concurenții demonstrează că sunt tot mai puternici și mai deciși să ajungă până la capăt. De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe cu noi discuții puternice, cu explicații care punctează sentimentele actuale și cu un joc ce nu poate fi ratat.

Ieri, miza unei recompense pe catamaran și gândul la mâncare au răzbătut puternic, iar cei care au fost mai concentrați s-au dovedit a fi membrii echipei albastre. Aceștia au câștigat, după o prestație excelentă a lui Lucian Popa, care a adus punct după punct.

Pe lângă bucuria acestora, scorul final pare că va fi resimțit puternic și de cei din tribul roșu. ”Tind să cred că fiecare e pentru el”, va puncta diseară, Gabi Tamaș. Acesta va avea o discuție deschisă cu toți colegii, pentru a se asigura că ei se pot remonta pentru jocul de Imunitate.

Cristi Boureanu va propune chiar și o nouă strategie, care rămâne de văzut dacă va putea fi implementată. Însă, un lucru e cert, toate discuțiile îl vor face pe Ceanu să tragă o concluzie dură: ”multă lume ține cu dinții de ceea ce se întâmplă aici. În loc să o vadă ca pe un joc, unii oameni văd chestia asta ca fiind viața lor”.

De cealaltă parte, Războinicii vor să evite un record dureros – șase înfrângeri consecutive la jocul de Imunitate. ”Din ce trece timpul, nimeni nu vrea să plece acasă. Dacă le luăm Imunitatea, vor fi nevoiți să trimită pe cineva acasă”, va spune Gigi.

Și Patrice va sublinia că pentru moralul tuturor, ar fi important să lege cele două victorii: ”trebuie să câștigăm și imunitate și reward”. Dacă vor reuși, vom afla curând.

Înainte de fluierul de start, Adi Vasile va oferi informații care vor face diferența în strategiile tuturor! Despre ce este vorba și ce impact va face în acest punct al show-ului, urmează să descoperim!

