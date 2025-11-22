Vlad Gherman se alătură distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Noile episoade ale serialului Antena 1 promit să aducă o avalanșă de emoții și răsturnări de situație

Cu un rol magnetic și imposibil de ignorat în povestea deja conturată, Alexandru, interpretat de actorul Vlad Gherman, poate stârni noi emoții puternice, dar și declanșa răsturnări de situație care nu vor mai putea fi reparate.

Noul personaj vine cu un iz de mister și o energie care se va intercala cu destinele protagoniștilor, iar explozia de sentimente îi va lua cu asalt pe cei care încearcă, din răsputeri, să găsească adevărul în pânza de păianjen construită de către personajele care au lăsat doar întrebări în urma lor, fără a oferi și răspunsurile.

Publicul va trăi experiențe inedite, care nu pot fi ratate, iar Vlad Gherman promite că personajul său va da peste cap echilibrul pe care ceilalți l-au căpătat cu mari eforturi. Cu priviri care pot spune mai multe ca orice cuvânt, Alexandru va schimba ritmul inimilor, iar fanii serialului trebuie să îi surprindă orice gest pentru a-l înțelege.

“Mă bucur enorm să pot anunța că mă alătur distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, într-un rol care, recunosc, m-a scos complet din zona de confort. Este un personaj misterios, cu multe fețe, care nu se dezvăluie ușor și care va veni să dea peste cap echilibrul pe care ceilalți credeau că l-au găsit. E un tip de personaj care îți cere să-l înțelegi înainte să-l judeci — și tocmai asta mi s-a părut fascinant. Nu pot spune prea multe acum, dar pot garanta că, odată ce apare în poveste, nimic nu va mai fi la fel. Abia aștept ca telespectatorii să-l descopere pe Alexandru și să vadă cum fiecare acțiune a lui va schimba dinamica serialului în moduri neașteptate.”, declară Vlad Gherman.

Emoțiile sunt mai puternice ca oricând, iar personajul jucat de Vlad Gherman poate să completeze, dar și să tulbure, aducând un farmec aparte în proiect. Vor reuși restul să facă față sau noile perspective îi vor face să se adâncească mai mult în secrete? Totul va fi descoperit în noile episoade, care vor scoate la iveală chiar și cele mai arzătoare dorințe.

Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, poate fi urmărit în fiecare joi, de la ora 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹