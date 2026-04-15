Laptele auriu: rețeta simplă cu turmeric pentru un somn profund și odihnitor

Această băutură a devenit deosebit de populară datorită numeroaselor sale beneficii pentru sănătate.

Deși există multe variante, cea mai simplă metodă necesită doar trei ingrediente de bază: pudră de turmeric, piper negru și lapte. Beneficiile turmericului se datorează în principal unui compus specific: curcumina, care are proprietăți antiinflamatorii puternice, potrivit El Economista.

Totuși, adăugarea de piper negru este esențială, deoarece fără piperină curcumina nu este absorbită corect.

Ideal ar fi să fie consumat chiar înainte de culcare, deoarece proprietățile sale antiinflamatorii ajută la relaxarea mușchilor și la reducerea inflamației, facilitând somnul.

De asemenea, laptele cald conține o cantitate mare de triptofan, un aminoacid care promovează secreția de melatonină, ceea ce induce somnul.

Dincolo de efectele sale asupra somnului, are efecte antioxidante care reduc stresul oxidativ, precum și riscul de boli cronice . În cazul unui deficit de anumiți nutrienți, alegerea laptelui fortificat, fie el cu calciu, proteine ​​sau vitamina D, este una dintre cele mai bune opțiuni.

De obicei, se prepară cu lapte de vacă, deoarece oferă o textură mai cremoasă decât laptele vegetal. Totuși, dacă trebuie neapărat să folosiți lapte vegetal, puteți obține o textură mai bună adăugând o cantitate mică de ghee sau ulei de cocos. Dacă doriți să eliminați orice urme de condimente, îl puteți strecura înainte de a-l bea.

