Lăsatul Secului, 2026: Ce tradiții se respectă înainte de intrarea în Postul Paștelui

Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 11 aprilie 2026, iar Lăsatul Secului pentru Postul Paștelui este pe 22 februarie. Din 23 februarie, credincioșii intră oficial în cele 40 de zile de post.

Ce semnifică Lăsatul Secului

Expresia „Lăsatul Secului” face referire la renunțarea la alimentele „de dulce” — carne, lactate, ouă — care nu sunt permise în timpul postului. Ziua de dinaintea începerii postului este, tradițional, ultima în care aceste produse sunt consumate.

Pentru mulți români, momentul are și o încărcătură simbolică: este o zi de pregătire nu doar alimentară, ci și sufletească, înaintea unei perioade dedicate rugăciunii, reflecției și cumpătării.

Ce se duce la nași de Lăsatul Secului

Una dintre tradițiile păstrate în numeroase zone ale țării vizează relația dintre fini și nași. Potrivit obiceiului, finii merg în vizită la nași cu daruri simbolice și preparate tradiționale.

Printre alimente se află colacii, cozonacii, plăcintele sau prăjiturile de casă. În anumite regiuni, darurile pot include și obiecte cu semnificație religioasă, precum icoane sau cruciulițe. Gestul simbolizează respectul și dorința de întărire a legăturii spirituale dintre familii.

Mese îmbelșugate și curățenie în gospodărie

În ziua de Lăsatul Secului, mesele sunt, în mod tradițional, bogate, incluzând preparate din carne și lactate, înainte de perioada de restricții alimentare. În același timp, gospodinele fac curățenie generală și spală vasele folosite pentru mâncărurile „de dulce”, gest care simbolizează purificarea înaintea postului.

Tradiția mai spune că oamenii ar trebui să intre în post împăcați cu cei din jur, fără supărări sau conflicte, pentru ca perioada următoare să fie una de liniște și echilibru sufletesc.

Începutul Postului Paștelui

Postul Paștelui din 2026 începe luni, 23 februarie, și durează 40 de zile, până la sărbătoarea Învierii. Este considerat cel mai sever post din an, presupunând nu doar restricții alimentare, ci și abținerea de la petreceri, nunți sau alte evenimente festive, notează spynews.ro.

Pentru credincioși, această perioadă reprezintă un timp al pregătirii spirituale, al rugăciunii și reflecției, în așteptarea celei mai importante sărbători din calendarul creștin.