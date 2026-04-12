Lecții din medicina tradițională ayurvedică: echilibru, respirație și energie

Gurmeet Kaur, specialist, a împărtășit trei practici care ajută organismul să rămână în echilibru pe timpul sezonului cald.

Hidratarea este prima prioritate în Ayurveda pentru sezonul cald. Un pahar cu apă călduță cu lămâie sau curcuma, înainte de orice altceva, permite corpului să se trezească fără stres suplimentar. Acest obicei simplu pregătește digestia și susține energia pe parcursul zilei. „Vara, mai puțin înseamnă cu adevărat mai mult", spune Gurmeet Kaur HT Lifestyle.

Vara, digestia lucrează diferit. Kaur recomandă alimente de sezon, mai ușoare și adaptate natural la căldură. Evitarea efortului fizic și a meselor grele în orele de vârf ale după-amiezii conservă energia și previne oboseala inutilă. Serile ar trebui să fie intenționat mai calme. Cine mai ușoare și stimulare redusă favorizează un somn mai profund și mai regenerator.

Practicile de respirație sunt eficiente indiferent de vârstă sau de starea de sănătate. Sheetali și Sheetkari Pranayama sunt recomandate pentru răcorirea sistemului. Anulom Vilom ajută la echilibru. Posturi de refacere precum Balasana și Viparita Karani completează rutina, relaxând corpul fără efort. Cinci până la zece minute de respirație conștientă zilnic pot face o diferență vizibilă.

Un detaliu neglijat adesea vara este trecerea bruscă dintre spații răcite și temperaturile ridicate de afară. Kaur recomandă să oferi corpului timp să se adapteze. Intrarea și ieșirea din spații cu aer condiționat ar trebui abordate cu atenție, nu brusc. Șocul termic repetat epuizează organismul pe termen lung.

Filosofia ayurvedică privește vara nu ca pe un sezon al efortului maxim, ci ca pe o invitație la conștientizare. „Vara servește ca un memento blând de a încetini ritmul și de a reveni la echilibru", spune Kaur. Îngrijirea corpului cu mai multă atenție în această perioadă are efecte care se resimt pe termen lung.

