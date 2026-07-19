Legumele crude cu riscuri reale pentru sănătate. Nu, varza nu îți bagă viermi în creier

Un gastroenterolog indian, Shubham Vatsya, citat de Moneycontrol, a atras atenția asupra a trei legume care ar trebui evitate în stare crudă - însă, potrivit OMS, unele dintre riscurile descrise sunt reale, iar altele sunt prezentate într-un mod mai alarmist decât justifică dovezile.

Spanacul

Aici riscurile sunt reale și bine documentate. Spanacul crud, nespălat corespunzător, poate fi contaminat cu bacteria E. coli - un risc confirmat de altfel de mai multe epidemii reale legate de legume cu frunze verzi consumate crude, în special în SUA. Spanacul conține, de asemenea, cantități relativ mari de oxalați, compuși care pot contribui la formarea pietrelor la rinichi la persoanele predispuse. Gătitul (fierberea sau prepararea la abur) reduce semnificativ nivelul de oxalați și elimină riscul bacterian.

Varza - un mit medical popularizat greșit

Aici lucrurile stau altfel decât sugerează gastroenterologul indian. Ideea că varza „conține ouă de tenie" care ar călători direct spre creier, provocând neurocisticercoză, este descrisă chiar de neurologi indieni - citați de The Tribune și TheHealthSite - drept o concepție greșită larg răspândită, alimentată uneori chiar de practicieni de medicină alternativă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului American pentru Prevenirea Bolilor (CDC), neurocisticercoza nu are legătură specifică cu varza - boala apare atunci când o persoană ingerează ouă ale teniei porcine (Taenia solium), provenite din contaminarea fecal-orală a apei sau alimentelor, în condiții de igienă precară. Riscul e legat de orice legumă sau fruct crud, spălat necorespunzător sau irigat cu apă contaminată - varza nu e nici mai periculoasă, nici mai puțin periculoasă decât morcovii, ridichile sau ierburile aromatice consumate crude. Recomandarea rămâne, totuși, valabilă: spălarea atentă a legumelor și igiena mâinilor sunt esențiale, indiferent de tipul de legumă.

Vânăta

Vinetele conțin, într-adevăr, solanină - un compus din familia glicoalcaloizilor, prezent în toate plantele din familia solanaceelor (cartofi, roșii, ardei). Riscul e însă mult mai mic decât sugerează medicul indian: potrivit analizelor chimice citate de HuffPost și AOL, o vânătă conține cel mult 11 mg de solanină, în timp ce doza considerată periculoasă pentru un adult e de aproximativ 400 mg - ceea ce ar însemna nevoia de a consuma aproximativ 36 de vinete crude într-o singură masă pentru a resimți efecte toxice reale. Pentru comparație, cartofii verzi sau încolțiți sunt considerabil mai riscanți, cu concentrații de solanină mult mai mari. Gătitul rămâne, totuși, util - reduce nivelul de glicoalcaloizi și face vânăta mai ușor de digerat, motiv pentru care rareori se consumă crudă, chiar dacă riscul real de toxicitate e minor.

Ce alte legume merită atenție

Ardeii grași, frunzele de colocasia (un tubercul popular în bucătăria asiatică) și varza kale pot conține, la rândul lor, agenți patogeni sau reziduuri de sol dacă nu sunt spălate corespunzător - dar, la fel ca în cazul verzei, riscul ține în principal de igiena de manipulare și spălare, nu de o toxicitate specifică fiecărei legume în parte.

Gătitul rămâne o metodă eficientă de a reduce riscul bacterian și de a face anumiți nutrienți mai ușor de digerat - dar nu pentru că aceste legume ar fi, prin natura lor, „periculoase" în stare crudă. Cea mai mare parte a riscului real vine din igiena precară de spălare și manipulare, nu din compoziția chimică a legumelor în sine. Spălarea atentă, sub jet de apă, și gătirea corespunzătoare rămân recomandările de bun-simț valabile pentru orice legumă crudă - indiferent dacă vorbim despre varză, morcov sau pătrunjel.