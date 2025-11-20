Limba română: Ce înseamnă cuvântul „abrutizat”?

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, abrutizat desemnează o persoană (Care a devenit) insensibilă, care și-a pierdut însușirile morale, specific umane.

În termeni simpli, cuvântul descrie starea unei persoane împinse spre apatie, insensibilitate, lipsă de reacție sau chiar comportament brutal, de obicei în urma unor condiții dure, abuzuri, lipsă de educație sau repetate experiențe negative.

Originea cuvântului

Termenul provine din franțuzescul abrutir, care înseamnă „a reduce la starea de brută”. La rândul său, acesta derivă din cuvântul „brut”, asociat ideii de dur, aspru, primitiv.

Cum este folosit cuvântul „abrutizat” în limbajul de zi cu zi

1. Pentru a descrie degradarea morală sau intelectuală

Se spune că cineva este „abrutizat” atunci când:

nu mai reacționează lucid,

a devenit indiferent la consecințe,

pare „uzat" emoțional sau mental.

pare „uzat” emoțional sau mental.

Exemplu:

„Anii de violență l-au abrutizat aproape complet.”

2. În context social și educațional

Termenul este folosit pentru a descrie efectele mediilor toxice, abuzive sau lipsite de cultură:

lipsa educației,

expunerea continuă la violență,

dependențe,

condiții extreme de viață.

3. În psihologie

Abrutizarea poate apărea ca mecanism de supraviețuire în fața traumelor repetate, când persoana „întărește” emoțiile până la insensibilitate.

Fenomenul de „abrutizare” în societatea modernă

Astăzi, termenul este folosit pentru a semnala:

influența negativă a mass-media excesive,

comportamentul agresiv perpetuat în mediile online,

lipsa empatiei în spațiul public,

epuizarea psihică și emoțională.

Într-o lume suprasolicitată și plină de tensiuni, tot mai multe situații pot conduce la abrutizare, de la stres cronic până la izolarea emoțională.

„Abrutizat” descrie o stare de degradare emoțională, intelectuală sau morală, o pierdere treptată a sensibilității și a capacității de reacție. Este un termen puternic, uneori dureros, care scoate la lumină efectele negative ale mediilor violente, toxice sau lipsite de educație.