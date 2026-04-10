Limba română: Ce înseamnă cuvântul „apatie”

Este un termen întâlnit atât în psihologie și medicină, cât și în limbajul de zi cu zi, atunci când vorbim despre oameni care nu mai au motivație, nu mai simt bucurie sau nu mai reacționează la ceea ce se întâmplă în jurul lor.
Definiția cuvântului „apatie” în DEX
Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul apatie înseamnă:
APATÍE, apatii, s. f.
Stare de indiferență, lipsă de interes, lipsă de energie și de reacție; insensibilitate morală; nepăsare.
Pe scurt, apatia înseamnă o stare în care o persoană nu mai are energie, interes sau reacții emoționale.
Ce înseamnă apatia, pe înțelesul tuturor
Apatia este starea în care:
- nu mai ai chef de nimic
- nu te mai bucură lucrurile
- nu mai ai motivație
- nu mai ai energie
- nu îți mai pasă
- nu mai reacționezi emoțional
Este o stare diferită de tristețe. O persoană tristă simte ceva. O persoană apatică nu mai simte aproape nimic.
Diferența dintre apatie, depresie și oboseală
Oboseală - Lipsă de energie fizică
Tristețe - Emoție negativă
Depresie - Tulburare emoțională
Apatie - Lipsă de interes și reacție
Apatia poate apărea:
- după stres puternic
- după epuizare
- în depresie
- în burnout
- după șocuri emoționale
- în perioade grele din viață
Exemple de folosire a cuvântului „apatie”
„Trăia într-o stare de apatie.”
„Apatie totală față de tot ce se întâmpla.”
„După acea perioadă, a intrat într-o apatie profundă.”
„Apatie socială.”
„Apatie emoțională.”
Cuvântul vine din limba greacă – apatheia, care înseamnă „lipsă de suferință”, „lipsă de pasiune”, „lipsă de emoție”.
Cuvântul „apatie” înseamnă o stare de indiferență, lipsă de interes, lipsă de energie și lipsă de reacție emoțională. Este o stare în care o persoană nu mai simte motivație sau interes pentru lucrurile din jur.