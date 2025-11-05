Limba română: Ce înseamnă cuvântul „arbitrar”

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul arbitrar înseamnă:

ARBİTRÁR, -Ă, (adjectiv) – Care nu este bazat pe reguli, norme sau principii, ci pe voința sau dorința cuiva; subiectiv; impus în mod autoritar sau fără justificare.

(DEX, ed. 2016)

Termenul provine din limba latină („arbitrarius” – la latitudinea cuiva), și desemnează tot ceea ce este stabilit fără criteriu obiectiv, în mod liber sau chiar abuziv.

Exemple de utilizare:

Decizii : „Alegerea a fost arbitrară și nu s-a bazat pe niciun argument logic.”

Reguli : „Sistemul actual este criticat pentru că promovează măsuri arbitrare.”

Limbă: „Relația dintre cuvânt și sens este arbitrară, stabilită prin convenție.”

De ce e important conceptul?

„Arbitrar” este un cuvânt-cheie în analiza deciziilor care ridică suspiciuni de subiectivism sau autoritarism. Înțelegerea lui ajută la identificarea situațiilor lipsite de transparență și nejustificate logic sau normativ.

Când ceva este „arbitrar”, înseamnă că nu se bazează pe argumente solide, ci doar pe voința sau interesul unei persoane sau al unui grup. E un termen esențial atunci când discutăm etică, drepturi, justiție sau... simple alegeri de zi cu zi.