Limba română: Ce înseamnă cuvântul „belicos”

Unul dintre acestea este „belicos”, un termen întâlnit adesea în articole de presă, analize politice sau descrieri istorice, mai ales atunci când se vorbește despre persoane sau state cu o atitudine agresivă. Dar ce înseamnă, mai exact, acest cuvânt?

Definiția cuvântului „belicos” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „belicos” are următoarea definiție:

Belicos – „care are caracter războinic; agresiv, combativ; înclinat spre conflict sau război”.

Termenul este folosit pentru a descrie o persoană, o atitudine sau o politică orientată spre confruntare, luptă sau conflict.

Originea cuvântului

Cuvântul „belicos” provine din limba latină, din termenul „bellicosus”, derivat din „bellum”, care înseamnă „război”. De aceea, sensul principal al cuvântului este legat de ideea de războinic, combativ sau agresiv.

Cum este folosit cuvântul „belicos”

În limbajul actual, termenul apare frecvent în:

politică și relații internaționale , pentru a descrie discursuri sau atitudini agresive;

istorie , atunci când se vorbește despre popoare sau lideri cu spirit războinic;

limbajul figurat, pentru persoane care au o atitudine conflictuală sau provocatoare.

Exemple de utilizare:

„un discurs belicos ”

„o politică externă belicoasă ”

„o atitudine belicoasă față de adversari”

Diferența dintre „belicos” și „agresiv”

Deși pot avea sensuri apropiate, „belicos” are o nuanță mai puternică, fiind asociat direct cu ideea de conflict sau război. În schimb, „agresiv” poate descrie orice comportament dur sau ostil, chiar și în contexte cotidiene.

Sensul figurat

În sens figurat, cuvântul „belicos” este folosit pentru a descrie o persoană care caută conflicte, provoacă sau adoptă o atitudine combativă în discuții sau dispute.

Prin urmare, atunci când spunem despre cineva că este belicos, înseamnă că acea persoană are o atitudine conflictuală, combativă sau orientată spre confruntare, termenul fiind adesea folosit în contexte politice sau istorice.