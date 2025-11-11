Limba română: Ce înseamnă cuvântul „complot”?

În limbajul cotidian, cuvântul „complot” este adesea folosit atunci când vorbim despre planuri secrete, conspirații sau acțiuni ascunse împotriva cuiva.

Definiția din DEX

COMPLÓT, comploturi, s. n.

„Înțelegere secretă dintre mai multe persoane cu scopul de a răsturna, de a înlătura pe cineva de la putere sau de a săvârși un act ostil.”

(DEX)

Pe scurt, un complot înseamnă:

un plan secret ,

făcut în grup ,

cu intenția de a provoca un rău, de a răsturna o autoritate, de a elimina pe cineva sau de a produce o consecință negativă.

Originea cuvântului

Cuvântul provine din limba franceză: complot, care înseamnă „conspirație, urzeală, uneltire”.

El a intrat în limba română în secolul XIX, într-o perioadă în care vocabularul politic și militar era masiv influențat de franceză.

Diferența dintre complot și conspirație

Deși cele două cuvinte sunt apropiate ca sens, există o nuanță:

Termen Caracteristică principală Complot Plan secret, de obicei împotriva unei autorități sau persoane Conspirație Rețea mai amplă, uneori pe termen lung, adesea cu ideologie sau scopuri largi

Pe scurt: toate comploturile sunt conspirații, dar nu toate conspirațiile sunt comploturi.

Unde întâlnim cel mai des termenul?

Istorie și politică „Complot împotriva regelui”, „complot militar” Literatură & film romane polițiste, thrillere, povești cu trădări și intrigă Limbaj cotidian – folosit uneori exagerat: „Parcă e un complot să nu găsesc loc de parcare!”

De ce fascinează ideea de complot?

Pentru că implică:

secrete

jocuri de culise

alianțe ascunse

pericol + mister

suspans

De aceea, „complotul” este un ingredient clasic în filme, seriale, romane polițiste și teorii ale conspirației.

Exemple de folosire în propoziții

„Autoritățile au descoperit un complot împotriva guvernului.”

„Romanul descrie un complot organizat în tăcere de nobili.”

„Nu este un accident, pare un adevărat complot!”

„Complot” nu înseamnă doar o simplă înțelegere secretă, ci un plan organizat de mai multe persoane, cu intenție negativă, de obicei împotriva unei autorități sau a unei persoane aflate într-o poziție de putere.

Este un cuvânt puternic, încărcat de istorie, dramă și tensiune — și poate tocmai de aceea continuă să fie folosit frecvent în presă, cinematografie și conversații.