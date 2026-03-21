Limba română: Ce înseamnă cuvântul „consacrat”

De multe ori îl întâlnim în expresii precum „artist consacrat”, „scriitor consacrat” sau „actor consacrat”. Dar ce înseamnă, mai exact, acest termen și cum este definit în dicționar?

Definiția cuvântului „consacrat” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul „consacrat” provine din verbul a consacra și are mai multe sensuri, dintre care cele mai folosite sunt:

Consacrat – „recunoscut oficial sau unanim ca valoros într-un anumit domeniu; confirmat prin prestigiu, experiență sau realizări”.

De asemenea, cuvântul poate însemna și „dedicat sau consacrat unei idei, unui scop sau unei activități”.

În sens religios sau formal, „a consacra” poate însemna și a sfinți sau a dedica ceva unei divinități ori unui scop sacru.

Cum se folosește cuvântul „consacrat”

În limbajul curent, termenul este folosit mai ales pentru a descrie o persoană care și-a câștigat reputația și respectul publicului sau al specialiștilor.

De exemplu:

„un actor consacrat al teatrului românesc”

„un scriitor consacrat”

„un expert consacrat în domeniul medicinei”

În aceste situații, cuvântul sugerează că persoana respectivă are experiență, rezultate importante și recunoaștere publică.

Diferența dintre „celebru” și „consacrat”

Deși uneori sunt folosite similar, „celebru” și „consacrat” nu înseamnă exact același lucru. O persoană celebră este cunoscută de public, însă o persoană consacrată este recunoscută pentru valoarea și contribuția sa într-un domeniu.

Astfel, „consacrat” implică prestigiu, experiență și validare profesională, nu doar popularitate.

Originea cuvântului

Cuvântul „consacrat” provine din limba latină, din termenul „consecrare”, care înseamnă „a dedica, a sfinți sau a consacra”. De-a lungul timpului, sensul s-a extins și a ajuns să fie folosit în limbajul cultural și profesional pentru a descrie persoane sau opere recunoscute pentru valoarea lor.

Prin urmare, atunci când spunem despre cineva că este „consacrat”, înseamnă că acea persoană și-a demonstrat valoarea și a câștigat respectul în domeniul său de activitate.