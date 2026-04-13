Limba română: Ce înseamnă cuvântul „devoțiune”

Îl întâlnim în contexte religioase, în povești de dragoste sau atunci când vorbim despre loialitate și atașament profund. Dar ce înseamnă, de fapt, „devoțiune” și cum este definit în mod oficial?

Definiția cuvântului „devoțiune” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul „devoțiune” înseamnă:

„atașament profund și statornic față de cineva sau de ceva; dăruire totală; devotament”

Această definiție evidențiază ideea de implicare emoțională intensă, stabilă și sinceră.

Originea cuvântului „devoțiune”

Cuvântul „devoțiune” provine din limba franceză („dévotion”), având rădăcini latine („devotio”), unde desemna inițial un act de consacrare sau dedicare totală, mai ales în plan religios.

Astăzi, sensul s-a extins și este folosit în multiple contexte.

Ce înseamnă devoțiunea în viața de zi cu zi

Devoțiunea nu este doar un sentiment, ci și o atitudine și un comportament. Ea poate fi observată în:

Relații personale – loialitate și grijă constantă față de partener, familie sau prieteni

Credință – atașament profund față de valori spirituale sau religioase

Muncă și pasiuni – dedicare totală față de o activitate sau un scop

De exemplu:

„A demonstrat o devoțiune impresionantă față de familie.”

„Se implică în proiect cu multă devoțiune.”

Diferența dintre devoțiune și devotament

Deși sunt adesea folosite ca sinonime, există o nuanță subtilă:

Devoțiunea are o componentă mai profund emoțională și spirituală

Devotamentul pune accent pe acțiune, pe implicare concretă

În practică însă, cele două concepte se suprapun frecvent.

Sinonime și termeni apropiați

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului, iată câteva sinonime:

loialitate

atașament

fidelitate

dedicare

Devoțiunea – o valoare tot mai rară?

În societatea modernă, unde totul se schimbă rapid, devoțiunea este adesea percepută ca o calitate rară. Tocmai de aceea, atunci când apare, este remarcată și apreciată.

Ea presupune:

consecvență

sinceritate

implicare pe termen lung

„Devoțiune” este un cuvânt care exprimă mai mult decât un simplu sentiment – este o stare de spirit și un mod de a trăi. Conform DEX, înseamnă „atașament profund și dăruire totală”, dar în realitate, devoțiunea se vede în gesturi, în alegeri și în felul în care rămânem alături de oameni sau de lucrurile importante pentru noi.