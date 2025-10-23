Limba română: Ce înseamnă cuvântul „doldora”?

Îl folosim adesea fără să ne dăm seama cât de expresiv este: o masă doldora de bucate, o grădină doldora de flori, o cameră doldora de oameni. Dar ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt?

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX),

DOLDORA, adjectiv invariabil și adverb (popular)

– Plin până la refuz; burdușit, încărcat, îndesat.

– Din bg. doldur („plin”), de origine turcă.

Așadar, „doldora” înseamnă „plin până la refuz”, „cuprinzând din belșug”, „îndesat” sau „încărcat peste măsură”.

Originea cuvântului

Cuvântul „doldora” provine din zona balcanică, fiind moștenit din bulgară (doldur), care la rândul ei are origine turcă (doldurmak – „a umple”).

El a intrat în română prin limbajul popular, fiind folosit mai ales în sudul țării, dar și în expresii din întreaga zonă rurală.

De-a lungul timpului, cuvântul a căpătat o nuanță afectivă, descriind nu doar cantitatea, ci și bucuria abundenței.

Cum se folosește „doldora” în vorbirea de zi cu zi

„Doldora” este un cuvânt colocvial și expresiv, folosit pentru a accentua ideea de plinătate, belșug sau aglomerație.

Câteva exemple:

„Masa era doldora de bucate.”

„Camera e doldora de oameni.”

„Grădina e doldora de trandafiri.”

„Are capul doldora de idei.”

„Geanta e doldora de haine, nu mai încape nimic!”

Observăm că „doldora” poate fi folosit atât cu sens concret (când vorbim despre spațiu sau obiecte), cât și figurat (când ne referim la idei, emoții, amintiri, planuri etc.).

Valoare expresivă și ton popular

„Doldora” aparține limbajului popular, dar este atât de natural și plăcut încât a fost preluat și în vorbirea literară, fiind un cuvânt cu o energie pozitivă.

Are o sonoritate ludică, iar repetiția sunetelor „d” și „o” îi dă un aer de bună dispoziție și rotunjime, potrivit pentru descrieri pline de viață.

De exemplu:

„Era o toamnă doldora de culoare și miros de struguri copți.”

„Cutia asta e doldora de amintiri din copilărie.”

Sinonime și expresii apropiate

Cuvinte sau expresii cu sens similar:

plin ochi, burdușit, îndesat, ticsit, arhiplin, gemând de ceva.

Expresii echivalente:

„până la refuz”,

„nu mai încape nimic”,

„cu de toate”.

De la grâne la metafore

În vechime, termenul era folosit în special în mediul rural, mai ales în perioadele de recoltă — „magazia doldora de grâu”, „căruța doldora de porumb” — fiind o expresie a belșugului și prosperității.

Astăzi, sensul s-a extins, iar „doldora” poate descrie orice situație în care există abundență, fie ea materială, intelectuală sau emoțională.

Cuvântul „doldora” este o adevărată bijuterie a limbii române — simplu, cald și expresiv.

El aduce în vorbirea noastră o notă de bogăție, plinătate și bucurie, fie că vorbim despre o masă îmbelșugată, o zi plină de evenimente sau un suflet doldora de emoții.