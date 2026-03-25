Limba română: Ce înseamnă cuvântul „echidistant”

De cele mai multe ori, termenul descrie o persoană care păstrează aceeași distanță față de două părți, fără să favorizeze pe una dintre ele. În sens mai larg, „echidistant” trimite la ideea de imparțialitate, obiectivitate și neutralitate.

Definiția cuvântului „echidistant” din DEX

Potrivit DEX, cuvântul echidistant înseamnă:

„care se află la distanță egală de două puncte, de două obiecte, de două ființe etc.; fig. imparțial, obiectiv.”

Așadar, termenul are două sensuri principale:

unul propriu, legat de distanța fizică egală, și unul figurat, care se referă la atitudinea unei persoane.

Ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, „echidistant”

În limbaj obișnuit, când spunem despre cineva că este echidistant, ne referim cel mai adesea la faptul că:

nu ține partea nimănui în mod nedrept;

analizează o situație obiectiv;

păstrează aceeași măsură față de două tabere sau două puncte de vedere.

De exemplu, un jurnalist echidistant ar trebui să prezinte informațiile fără părtinire, iar un arbitru sau un judecător trebuie să fie echidistant față de toate părțile implicate.

Cum se folosește corect cuvântul

Termenul poate fi utilizat atât în contexte concrete, cât și în contexte figurate.

Exemple de folosire:

Un moderator echidistant ascultă ambele părți înainte de a trage o concluzie.

Presa trebuie să rămână echidistantă într-un conflict politic.

Profesorul a avut o atitudine echidistantă față de toți elevii.

Diferența dintre sensul propriu și sensul figurat

În sensul propriu, „echidistant” descrie o poziție egală între două puncte sau repere.

În sensul figurat, cuvântul este apropiat de termeni precum:

imparțial

neutru

obiectiv

nepărtinitor

Acesta este și sensul cel mai des întâlnit în presă, în dezbateri publice și în comentariile sociale.

„Echidistant” este format din elemente care sugerează ideea de distanță egală. Tocmai de aceea, sensul figurat de astăzi pornește de la imaginea unei persoane care nu se apropie excesiv de nicio parte și nu se îndepărtează nedrept de cealaltă.

Cuvântul „echidistant” desemnează, potrivit DEX, atât ceva aflat la distanță egală de două puncte, cât și o atitudine imparțială și obiectivă. În vorbirea curentă, termenul este folosit mai ales pentru a descrie oameni, instituții sau poziții care încearcă să rămână neutre și corecte față de mai multe părți implicate.