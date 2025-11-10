Limba română: Ce înseamnă cuvântul „echivoc”?

Un astfel de cuvânt este „echivoc”. Îl întâlnim în discursuri publice, dezbateri, articole sau chiar în conversațiile obișnuite, însă câți dintre noi știu cu adevărat ce înseamnă?

Definiția din DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), „echivoc” este un adjectiv și substantiv cu următoarele sensuri:

ECHIVÓC, -OVÁ, adj., s. n.

1. (Adj.) Care poate fi înțeles în mai multe feluri; ambiguu, cu dublu sens.

2. (S. n.) Neclaritate, ambiguitate în exprimare sau interpretare; dubiu.

Practic, un mesaj „echivoc” este acela care poate fi interpretat în mai multe moduri, pentru că nu este clar, nu are o singură semnificație evidentă sau este intenționat ambiguu.

De ce folosim cuvântul „echivoc”?

Un mesaj echivoc poate apărea din:

Lipsă de claritate – vorbitorul nu formulează coerent ideea.

Ambiguitate intenționată – în scop diplomatic, politic sau manipulator.

Context insuficient – sensul este greu de dedus din împrejurări.

În mod uzual, cuvântul poate fi folosit fie pentru a critica un discurs lipsit de fermitate („afirmații echivoce”), fie pentru a descrie situații confuze sau dubioase.

Exemple în propoziții

„Declarațiile politicianului au fost echivoce , lăsând loc de interpretare.”

„Tonul ei era atât de echivoc, încât nu se știa dacă era ironică sau sinceră.”

„Echivoc” este un cuvânt valoros în limba română, pentru că surprinde esența confuziei sau a ambiguității, fie ea intenționată sau nu. Este un termen rafinat, des folosit în comunicarea jurnalistică, diplomatică sau literară, dar și în viața de zi cu zi – acolo unde sensurile pot fi adesea... plurale.