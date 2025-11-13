Limba română: Ce înseamnă cuvântul „frustrat”?

Dar ce înseamnă, de fapt, să fii „frustrat”? Termenul are o explicație clară în dicționar și o componentă psihologică importantă.

Definiția din DEX

FRUSTRÁT, -Ă, frustrați, -te, adj.**

„Care suferă de frustrare; lipsit de satisfacerea unei dorințe, neîmplinit.”

(DEX)

Frustrare = stare de tensiune, nemulțumire sau iritare apărută atunci când o dorință, nevoie sau așteptare este blocată.

Pe scurt, un frustrat este:

cineva nemulțumit de propria viață

care nu și-a îndeplinit obiectivele sau dorințele

și manifestă această nemulțumire prin atitudine negativă, agresivă sau ironică Citește pe Antena3.ro Surse: ANAF va cere luni sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu

Cum apare frustrarea?

Frustrarea poate fi provocată de:

Cauză Exemplu Lipsa succesului Nu reușești profesional, deși încerci Lipsa validării Nu primești atenția / aprecierea dorită Comparația cu alții „Alții pot, eu nu” Blocaje externe reguli, limite, refuzuri, interdicții Blocaje interne frică, nesiguranță, lipsă de încredere

Frustrarea nu este doar o emoție, ci o reacție psihologică la un eșec repetat sau perceput.

Cum se comportă un om frustrat?

critică excesiv

minimizează reușitele altora

devine sarcastic, iritat sau agresiv

caută vinovați, nu soluții

simte că „toată lumea are ceva cu el”

are izbucniri disproporționate la lucruri minore

În online, frustrarea se vede prin:

– comentarii pline de ură

– trolling

– jigniri anonime

– nevoia de a demola tot ce nu poate obține

Frustrarea ≠ răutate, dar poate duce la ea

Nu toți oamenii frustrați sunt „răi”, dar frustrarea acumulată și neconștientizată poate duce la:

invidie

ură socială

comportamente agresive

sabotarea altora

auto-distrugere (depresie, dependențe)

Exemple de folosire în propoziții

„E frustrat pentru că nu i-a ieșit cariera așa cum voia.”

„Comentariile lui pline de ură trădează un om extrem de frustrat.”

„Nu toți oamenii tăcuți sunt calmi — unii sunt doar frustrați.”

Originea cuvântului

Vine din franceză: frustré

→ din latină frustrare = „a înșela, a zădărnici, a lăsa fără rezultat”

Deci, sensul original: „lipsit de ceea ce i s-a promis / i s-a așteptat”

Cum se poate diminua frustrarea?

autocunoaștere

stabilirea unor obiective realiste

evitarea comparațiilor toxice

terapie / coaching

sport, activități constructive

acceptarea etapelor, nu doar rezultatelor

Un frustrat nu este doar cineva „supărat pe lume”, ci o persoană care poartă în ea acumulări de nemulțumiri și nu găsește o cale sănătoasă să le gestioneze. Înțelegerea frustrării — la noi și la ceilalți — este primul pas spre schimbare, nu spre judecată.