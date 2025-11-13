x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „frustrat"?

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „frustrat”?

de Andreea Tiron    |    13 Noi 2025   •   09:15
Sursa foto: ThinkstockPhotos

În ultimii ani, cuvântul „frustrat” a devenit extrem de folosit în limbajul cotidian — de la comentarii pe internet până la descrieri despre oameni furioși, nemulțumiți sau „răutăcioși fără motiv”.

Dar ce înseamnă, de fapt, să fii „frustrat”? Termenul are o explicație clară în dicționar și o componentă psihologică importantă.

Definiția din DEX

FRUSTRÁT, -Ă, frustrați, -te, adj.**
„Care suferă de frustrare; lipsit de satisfacerea unei dorințe, neîmplinit.”
(DEX)

Frustrare = stare de tensiune, nemulțumire sau iritare apărută atunci când o dorință, nevoie sau așteptare este blocată.

Pe scurt, un frustrat este:

Cum apare frustrarea?

Frustrarea poate fi provocată de:

Cauză Exemplu
Lipsa succesului Nu reușești profesional, deși încerci
Lipsa validării Nu primești atenția / aprecierea dorită
Comparația cu alții „Alții pot, eu nu”
Blocaje externe reguli, limite, refuzuri, interdicții
Blocaje interne frică, nesiguranță, lipsă de încredere

Frustrarea nu este doar o emoție, ci o reacție psihologică la un eșec repetat sau perceput.

Cum se comportă un om frustrat?

critică excesiv
minimizează reușitele altora
devine sarcastic, iritat sau agresiv
caută vinovați, nu soluții
simte că „toată lumea are ceva cu el”
are izbucniri disproporționate la lucruri minore

În online, frustrarea se vede prin:
– comentarii pline de ură
– trolling
– jigniri anonime
– nevoia de a demola tot ce nu poate obține

Frustrarea ≠ răutate, dar poate duce la ea

Nu toți oamenii frustrați sunt „răi”, dar frustrarea acumulată și neconștientizată poate duce la:

invidie
ură socială
comportamente agresive
sabotarea altora
auto-distrugere (depresie, dependențe)

Exemple de folosire în propoziții

  • „E frustrat pentru că nu i-a ieșit cariera așa cum voia.”

  • „Comentariile lui pline de ură trădează un om extrem de frustrat.”

  • „Nu toți oamenii tăcuți sunt calmi — unii sunt doar frustrați.”

Originea cuvântului

Vine din franceză: frustré
→ din latină frustrare = „a înșela, a zădărnici, a lăsa fără rezultat”

Deci, sensul original: „lipsit de ceea ce i s-a promis / i s-a așteptat”

Cum se poate diminua frustrarea?

autocunoaștere
stabilirea unor obiective realiste
evitarea comparațiilor toxice
terapie / coaching
sport, activități constructive
acceptarea etapelor, nu doar rezultatelor

Un frustrat nu este doar cineva „supărat pe lume”, ci o persoană care poartă în ea acumulări de nemulțumiri și nu găsește o cale sănătoasă să le gestioneze. Înțelegerea frustrării — la noi și la ceilalți — este primul pas spre schimbare, nu spre judecată.

