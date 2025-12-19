Limba română: Ce înseamnă cuvântul „GOGOMAN”?

Un astfel de termen este „gogoman”, un cuvânt frecvent întâlnit în vorbirea de zi cu zi, adesea cu tentă ironică sau jignitoare. Dar ce înseamnă, mai exact, „gogoman” și cum este definit oficial în dicționar?

Definiția din DEX

Conform DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul gogoman este definit astfel:

GOGOMÁN, -Ă, substantiv, adjectiv – Persoană proastă, nătângă; prostănac.

Această definiție arată clar că termenul se referă la o lipsă de inteligență sau de judecată, fiind folosit pentru a eticheta pe cineva perceput ca fiind naiv, simplist sau incapabil să înțeleagă lucruri evidente.

Sens și nuanțe de utilizare

„Gogoman” este un cuvânt cu încărcătură negativă, utilizat mai ales în contexte informale. De cele mai multe ori, apare:

ca insultă directă („Ești un gogoman!”),

ca etichetă ironică („Am fost un gogoman că am crezut asta”),

sau ca autoironie, când vorbitorul își recunoaște o greșeală.

Poate funcționa atât ca substantiv („un gogoman”), cât și ca adjectiv („un comportament gogoman”).

„Gogoman” este un termen expresiv al limbii române, bine fixat în uzul popular, care desemnează o persoană considerată proastă sau nătângă. Deși este des folosit în glumă sau cu ironie, rămâne un cuvânt jignitor, motiv pentru care trebuie utilizat cu prudență, în funcție de context și de relația dintre interlocutori.