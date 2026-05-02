Limba română: Ce înseamnă cuvântul „imperios”

Deși pare un termen sofisticat, sensul său este clar și util în exprimarea unor situații presante.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, „imperios” înseamnă:

„Care se impune în mod absolut; categoric, urgent, de neînlăturat.”

Definiția subliniază caracterul obligatoriu și presant al unei acțiuni sau situații.

Ce înseamnă „imperios”, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, „imperios” descrie ceva ce trebuie făcut neapărat, fără întârziere. Este vorba despre:

o necesitate urgentă;

o obligație care nu poate fi ignorată;

o situație care cere acțiune imediată.

De obicei, cuvântul apare alături de termeni precum „necesitate”, „nevoie” sau „cerință”.

Câteva exemple uzuale:

„Este imperios necesar să luăm măsuri rapide.”

„Se impune în mod imperios o schimbare.”

„Există o nevoie imperioasă de reformă.”

În toate aceste situații, sensul transmite ideea de urgență și obligativitate.

„Imperios” vs. alte cuvinte similare

Deși există termeni apropiați, „imperios” are o nuanță mai puternică:

urgent – indică rapiditatea, dar nu neapărat caracterul obligatoriu;

obligatoriu – exprimă o regulă, dar nu și presiunea momentului;

necesar – poate fi mai puțin intens.

„Imperios” le combină, sugerând atât urgența, cât și caracterul inevitabil.

Când este corect să folosim cuvântul

Este recomandat să folosim „imperios” în contexte în care:

există o presiune reală de timp;

situația nu permite amânare;

acțiunea este esențială.

Folosirea excesivă sau în contexte banale poate diminua impactul cuvântului.

„Imperios” este un termen puternic, care exprimă o necesitate urgentă și inevitabilă. Înțelegerea definiției din DEX ajută la utilizarea corectă a cuvântului, mai ales în texte formale sau jurnalistice.