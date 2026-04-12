Limba română: Ce înseamnă cuvântul „implacabil”

Este un cuvânt întâlnit frecvent în literatură, în presă, dar și în limbajul de zi cu zi, mai ales în expresii precum „destin implacabil” sau „timp implacabil”.

Definiția cuvântului „implacabil” în DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul implacabil înseamnă:

IMPLACÁBIL, -Ă, implacabili, -e, adj.

Care nu poate fi înduplecat; neînduplecat; nemilos; inevitabil.

Cu alte cuvinte, implacabil înseamnă ceva ce nu poate fi oprit, schimbat sau evitat.

Ce înseamnă „implacabil”, pe înțelesul tuturor

Implacabil descrie o forță, o situație sau o persoană care nu își schimbă decizia și nu poate fi convinsă să renunțe.

Poate fi vorba despre:

destin

timp

lege

boală

moarte

o decizie

o persoană foarte dură

o situație inevitabilă

Exemple de folosire a cuvântului „implacabil”

„Timpul este implacabil.”

„Soarta a fost implacabilă cu el.”

„Judecătorul a fost implacabil.”

„Boala a avut o evoluție implacabilă.”

„Destinul implacabil l-a adus în acel moment.”

Sinonime pentru „implacabil”

neînduplecat

inevitabil

nemilos

dur

sever

inexorabil

Unde este folosit cel mai des cuvântul „implacabil”

Cuvântul apare frecvent în:

literatură

filozofie

articole de presă

limbaj juridic

descrieri dramatice

analize sociale

Este un cuvânt folosit pentru a crea impact emoțional puternic.

Cuvântul „implacabil” înseamnă ceva ce nu poate fi schimbat, oprit sau înduplecat. Poate descrie timpul, destinul, o decizie, o lege sau o situație inevitabilă. Este un cuvânt puternic, folosit pentru a descrie o realitate dură, dar inevitabilă.