Limba română: Ce înseamnă cuvântul „malițios”

De multe ori, termenul este folosit pentru a descrie comentarii răutăcioase, intenții ascunse sau chiar programe informatice periculoase. Totuși, sensul exact al cuvântului nu este întotdeauna cunoscut.

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), „malițios” înseamnă „plin de răutate, răutăcios, ironic în mod răuvoitor”.

Termenul descrie o persoană, o atitudine sau un comportament care exprimă răutate subtilă, ironie jignitoare sau intenția de a face rău prin vorbe ori acțiuni.

Exemple de utilizare:

„A făcut un comentariu malițios la adresa colegului său.”

„Articolul avea un ton malițios.”

„Replica malițioasă a stârnit controverse.”

În ultimii ani, cuvântul a devenit foarte popular și în domeniul informaticii, unde expresia „software malițios” este folosită pentru programele create cu intenții dăunătoare, precum virușii sau aplicațiile care fură date. În acest context, termenul provine din englezescul „malicious”.

Cuvântul își are originea în limba franceză („malicieux”), având la bază termenul latin „malitia”, care înseamnă „răutate”.

Specialiștii în lingvistică atrag atenția că „malițios” nu trebuie confundat cu „amuzant” sau „glumeț”, chiar dacă uneori este folosit pentru a descrie ironii fine. În sensul său corect, termenul implică o doză de răutate sau intenție negativă.

Astăzi, „malițios” este folosit atât în limbajul obișnuit, cât și în tehnologie, devenind unul dintre termenii moderni care au căpătat mai multe sensuri în funcție de context.