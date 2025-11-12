Limba română: Ce înseamnă cuvântul „mitoman”?

x close
de Andreea Tiron    |    12 Noi 2025   •   09:15
În limbajul curent, atunci când spunem despre cineva că este „mitoman”, ne referim la o persoană care minte exagerat, inventează povești sau se prezintă într-o lumină falsă. Însă termenul nu este doar o insultă din vorbirea de zi cu zi, ci are o semnificație clară în psihologie și în limbă.

Definiția din DEX

MITOMÁN, -Ă, mitomani, -e, s. m. și f.
„Persoană care suferă de mitomanie; mincinos patologic.”
(DEX)

Mitomania = tendință patologică de a minți sau de a inventa povești, fără un motiv clar.

Pe scurt, un mitoman:

Mitomanul vs mincinosul obișnuit

Caracteristică Mincinos obișnuit Mitoman
Minte pentru un scop Uneori ✅, uneori ❌
Crede minciunile sale
Minciuna este ocazională ❌ (este constantă, habituală)
Minte pentru atenție / validare uneori foarte des

Mitomania este considerată un comportament patologic, nu doar o alegere morală.

De ce devine cineva mitoman?

Psihologii consideră mitomania un mecanism de apărare, cauzat de:

  • nevoia de atenție și validare

  • dorința de a impresiona sau controla percepția altora

  • traume din copilărie (umilire, abandon, lipsă de afecțiune)

  • tulburări de personalitate (de ex. narcisică sau histrionică)

Mitomanul nu minte doar pentru a obține ceva – minciuna devine parte din identitatea lui.

Cum recunoști un mitoman?

✅ își „înfrumusețează” realitatea constant
✅ inventează detalii spectaculoase sau greu de verificat
✅ își schimbă poveștile dacă este prins
✅ reacționează defensiv sau agresiv dacă i se cere dovada
✅ vorbește mult despre sine, ca „erou”, „victimă” sau „geniu neînțeles”

Exemple de folosire în propoziții

  • „E un mitoman: nu poate spune un adevăr nici când nu are nimic de câștigat.”

  • „Mitomanii ajung să creadă minciunile pe care le spun.”

  • „Șeful inventează proiecte inexistente, e clar mitoman.”

Originea cuvântului

Vine din franceză: mythomane
→ mythos (greacă) = poveste, legendă

  • mania = obsesie / comportament compulsiv

Deci, literalmente: „obsesia de a crea mituri / povești false”

Mitomania în societate

Mitomanii se găsesc frecvent în:

  • relații toxice

  • medii profesionale (șefi „geniali”, colegi „eroi”)

  • politică (promisiuni false, biografii inventate)

  • internet (profiluri false, life-style inventat)

Nu toți sunt periculoși, dar pot provoca:
manipulare emoțională
înșelătorii
relații abuzive și mincinoase

Un mitoman nu este doar un simplu mincinos, ci o persoană care minte compulsiv, transformând minciuna într-o realitate paralelă. Este o problemă de natură psihologică, nu doar morală, iar interacțiunea cu astfel de persoane cere prudență, limite și uneori ajutor specializat.

Subiecte în articol: limba romana
