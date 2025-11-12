Limba română: Ce înseamnă cuvântul „mitoman”?

Definiția din DEX

MITOMÁN, -Ă, mitomani, -e, s. m. și f.

„Persoană care suferă de mitomanie; mincinos patologic.”

(DEX)

Mitomania = tendință patologică de a minți sau de a inventa povești, fără un motiv clar.

Pe scurt, un mitoman:

minte compulsiv , nu ocazional

crede adesea propriile minciuni

inventează situații, realizări, experiențe

Mitomanul vs mincinosul obișnuit

Caracteristică Mincinos obișnuit Mitoman Minte pentru un scop ✅ Uneori ✅, uneori ❌ Crede minciunile sale ❌ ✅ Minciuna este ocazională ✅ ❌ (este constantă, habituală) Minte pentru atenție / validare uneori foarte des

Mitomania este considerată un comportament patologic, nu doar o alegere morală.

De ce devine cineva mitoman?

Psihologii consideră mitomania un mecanism de apărare, cauzat de:

nevoia de atenție și validare

dorința de a impresiona sau controla percepția altora

traume din copilărie (umilire, abandon, lipsă de afecțiune)

tulburări de personalitate (de ex. narcisică sau histrionică)

Mitomanul nu minte doar pentru a obține ceva – minciuna devine parte din identitatea lui.

Cum recunoști un mitoman?

✅ își „înfrumusețează” realitatea constant

✅ inventează detalii spectaculoase sau greu de verificat

✅ își schimbă poveștile dacă este prins

✅ reacționează defensiv sau agresiv dacă i se cere dovada

✅ vorbește mult despre sine, ca „erou”, „victimă” sau „geniu neînțeles”

Exemple de folosire în propoziții

„E un mitoman : nu poate spune un adevăr nici când nu are nimic de câștigat.”

„Mitomanii ajung să creadă minciunile pe care le spun.”

„Șeful inventează proiecte inexistente, e clar mitoman.”

Originea cuvântului

Vine din franceză: mythomane

→ mythos (greacă) = poveste, legendă

mania = obsesie / comportament compulsiv

Deci, literalmente: „obsesia de a crea mituri / povești false”

Mitomania în societate

Mitomanii se găsesc frecvent în:

relații toxice

medii profesionale (șefi „geniali”, colegi „eroi”)

politică (promisiuni false, biografii inventate)

internet (profiluri false, life-style inventat)

Nu toți sunt periculoși, dar pot provoca:

manipulare emoțională

înșelătorii

relații abuzive și mincinoase

Un mitoman nu este doar un simplu mincinos, ci o persoană care minte compulsiv, transformând minciuna într-o realitate paralelă. Este o problemă de natură psihologică, nu doar morală, iar interacțiunea cu astfel de persoane cere prudență, limite și uneori ajutor specializat.