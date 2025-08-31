x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul NĂZUINȚĂ

de Andreea Tiron    |    31 Aug 2025   •   18:40
Limba română: Ce înseamnă cuvântul NĂZUINȚĂ

Cuvântul NĂZUINȚĂ este unul mai puțin folosit în limbajul de astăzi, dar unul încărcat de emoție și forță.

Conform DEX ’09 și DEX ’98, cuvântul „năzuință” este un substantiv feminin care desemnează o dorință puternică și consecventă spre ceva; aspirație, tendință 

Etimologie

Termenul provine din verbul „a năzui” combinat cu sufixul „‑ință”, ceea ce dă sensul de „acțiune de a năzui” sau „tendință intensă” 

Sinonime și sensuri arhaice

Sinonime frecvent asociate:

  • Aspirație, dorință, râvnă, tendință, vis, pornire, poftă

Sensuri mai arhaice sau poetice:

În surse vechi (de ex. Scriban, 1939), „năzuință” apare ca acțiune de a năzui, având sensuri arhaice precum „scăpare” sau „refugiu” 

Recapitulare – Microtabel semantic

Aspect Detaliu
Definiție Dorință puternică și consecventă spre ceva; aspirație, tendință 
Etimologie „a năzui” + sufixul „-ință” 
Sinonime Aspirație, dorință, râvnă, tendință, vis (și altele similare) 
Conotații arhaice Sensuri de „refugiu” sau „scăpare” în surse vechi 

Exemplu literar

DEX (ediția DLRLC, 1955–1957) oferă un fragment poetic ilustrativ:

„Rînd pe rînd îmi înviară Năzuințe frînte‑n două,
De la satu de sub munte
Pînă‑n lumea asta nouă.” 

Acest fragment subliniază conceptul de năzuință ca promisiune de renaștere, speranță și căutare a unui nou început.

Cuvântul „năzuință” sugerează intenția și dorința aprigă de a atinge un scop, un vis sau o schimbare. Este un termen încărcat de emoție, care evocă efort și perseverență. Etimologia reflectă această intensitate, iar utilizările poetice îmbogățesc sensul cu nuanțe de speranță, căutare și evadare.

limba română
