Limba română: Ce înseamnă cuvântul NĂZUINȚĂ

Conform DEX ’09 și DEX ’98, cuvântul „năzuință” este un substantiv feminin care desemnează o dorință puternică și consecventă spre ceva; aspirație, tendință

Etimologie

Termenul provine din verbul „a năzui” combinat cu sufixul „‑ință”, ceea ce dă sensul de „acțiune de a năzui” sau „tendință intensă”

Sinonime și sensuri arhaice

Sinonime frecvent asociate:

Aspirație, dorință, râvnă, tendință, vis, pornire, poftă

Sensuri mai arhaice sau poetice:

În surse vechi (de ex. Scriban, 1939), „năzuință” apare ca acțiune de a năzui, având sensuri arhaice precum „scăpare” sau „refugiu”

Recapitulare – Microtabel semantic

Aspect Detaliu Definiție Dorință puternică și consecventă spre ceva; aspirație, tendință Etimologie „a năzui” + sufixul „-ință” Sinonime Aspirație, dorință, râvnă, tendință, vis (și altele similare) Conotații arhaice Sensuri de „refugiu” sau „scăpare” în surse vechi

Exemplu literar

DEX (ediția DLRLC, 1955–1957) oferă un fragment poetic ilustrativ:

„Rînd pe rînd îmi înviară Năzuințe frînte‑n două,

De la satu de sub munte

Pînă‑n lumea asta nouă.”

Acest fragment subliniază conceptul de năzuință ca promisiune de renaștere, speranță și căutare a unui nou început.

Cuvântul „năzuință” sugerează intenția și dorința aprigă de a atinge un scop, un vis sau o schimbare. Este un termen încărcat de emoție, care evocă efort și perseverență. Etimologia reflectă această intensitate, iar utilizările poetice îmbogățesc sensul cu nuanțe de speranță, căutare și evadare.